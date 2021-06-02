BLM шагает по России

В РФ очередной всплеск насилия на этнической почве – и люди уже не просто молчат, а протестуют как могут.

В Новосибирске в итоге арестован сотрудник ДПС, который выстрелил в 19-летнего азербайджанца во время задержания. Вроде бы все по закону. И вроде бы все справедливо – виноват же, как минимум в том, что пистолет не поставил на предохранитель.

В ответ десятки азербайджанцев приехали в село Мошково, где живет инспектор ДПС и где в больнице оперировали раненого земляка. Они требовали “выдать убийцу” и призывали к расправе над семьей полицейского.

Но прибывший ОМОН не разогнал их. Как пишет новосибирская пресса, некий глава азербайджанской национально-культурной автономии уговорил земляков разойтись. Налицо испуг властной системы перед улицей.

Кроме того, водителей устроили в Новосибирске автопробег в память о погибшем Векиле Абдуллаеве.

А пользователи интернета призывали опять же к расправе над семьей сотрудника и кровной мести.

И таких случаев по России становится все больше – малые народы, национальные меньшинства и просто мигранты чувствуют на себе произвол властей/чиновников/силовиков и все выше поднимают голову. С другой стороны власть накачивает и поощряет русских нацистов всех мастей. Которым тоже не нравится засилье иностранцев в обществе и власти.

Что интересно: в прошлом году российская пропаганда весьма активно поддерживала в своём информационном поле, и не только в своём, движение BLM в США – которое хаотизировало социально-общественную обстановку в Америке.

Но США эти волнения пережили с наименьшими экономическими, политическими и социальными потерями. В свою очередь, если в России возникнет такое движение, на волне противостояния реальному беззаконию, творимому российскими правоохранителями, возникают серьёзные сомнения в том, что такая страна как Российская Федерация сможет такую волну пережить.

По материалам СМИ