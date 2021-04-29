“Смешали в один винегрет”: как ФСБ “клеет” украинский след к российским нацикам

Особо подчеркивается связь задержанных “М.К.У” с Украиной. Расшифровывается эта аббревиатура как “Маньяки. Культ убийц”. Чем не новый способ расчеловечивания Украины в русле официальной российской государственной политики?

История о мифической украинской радикальной организации в России получила свое продолжение. Сегодня ФСБ похвасталась, что задержала аж 16 сторонников некого “украинского молодежного радикального сообщества “М.К.У.”. Задержания прошли по всей РФ: в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области. Ранее участников этой же группировки задерживали в Воронеже.

Молодых людей обвиняют в причастности к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Но особо подчеркивается связь задержанных “М.К.У” с… Украиной. Расшифровывается эта аббревиатура, кстати, как “Маньяки. Культ убийц”. Чем не новый способ расчеловечивания Украины в русле официальной российской государственной политики?

Подтверждение тому – массированная информкампания на ведущих информресурсах РФ, в которой использовалась эта версия спецслужб. Например, в издании “Аргументы и факты” выходит “расследование” “Украинский фронт протеста. Как СБУ раскручивает недовольство в России”. А на телеканале “Россия-24” сюжет “За несогласованными акциями в России стоят западные заказчики”. “Ячейки этого радикального движения в России курируют спецслужбы Украины”, – говорится в репортаже.

Нынешнюю информацию и версию ФСБ раскручивают уже все российские про-властные паблики в соцсетях и СМИ.

Однако в этой истории есть масса несостыковок. Которые несколько меняют угол восприятия, чем тот, что предлагают российские спецслужбы.

Журналисты ВВС еще в марте выяснили, что попавшие в разработку ФСБ молодые люди действительно не любят приезжих и “бомжей”, а также придерживались националистических взглядов, расписывая стены надписями “Россия для русских”. Много из них даже состояло/состоит в националистической организации “Русский корпус”.

Ну и где тут проукраинские взгляды спросите вы? Тем более, что один из лидеров “Русского корпуса” (РК) воевал на стороне боевиков “ДНР” против Украины: “Сейчас все украинские националистические движения антирусские, как российские националисты могли быть сторонниками каких-то украинских националистов, я не понимаю. (спецслужбы) Смешали в один винегрет”, – рассказал журналистам представитель РК.

Лидер “М.К.У” 19-летний Егор Краснов – колоритный персонаж. На него в России завели кучу уголовных дел по статье “убийство” – предполагается, что он имеет отношение к 11 убийствам на территории Московской и Ленинградской областей. У паблика “МКУ” в ВКонтакте (это уже закрытый паблик), который и модерировал Краснов, сейчас 13 человек, на пике его популярности подписчиков было около пятисот. В созданном им коммьюнити он выкладывал ролики нападений на лиц без определенного места жительства или случайных алкоголиков.

Так что и “украинский националист” из Краснова так себе. Единственная привязка к Украине появилась в деле тогда, когда Краснов убежал из России. И 10 января 2020 года Краснов был задержан украинской полицией после того, как он с двумя друзьями напал с ножом на молодого человека на набережной в Днепре. С тех пор он содержится в днепропетровском СИЗО в ожидании суда.

Получается, что история с М.К.У – это совсем не про украино-российские отношения, а продолжение зачистки российских последователей нациста Марцинкевича (Тесака). Но ФСБ сейчас под подобное движение для статистики пачками приписывает и случайных, простых людей.

Тем более, что часто такие радикальные организации российские спецслужбы сами же и создают, а потом героически их ловят – дело о “Новом величии” тому наглядный пример. Надо ж ФСБ показать, что они работают, людей задерживают. Да и “звездочки” на погоны собрать. А если к любому делу можно прилепить еще и “звериный оскал украинского национализма”, то и “профит” получится двойным – дополнительный пиар на всю страну “морей и рек” обеспечен.

Источник – Игорь Соловей, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ