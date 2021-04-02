Военное весеннее обострение с Россией: Кремль угрожает “дополнительными мерами”

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление американских военных на территории Украины потребует “дополнительных мер” со стороны РФ.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в пятницу, пишет “РИА Новости”.

“Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности”, – заявил Песков.

На вопрос, что это за меры, Песков ответил: “Все, какие будут необходимы”.

Он также повторил официальную позицию РФ о том, что она не является стороной конфликта на Донбассе.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с российской техникой, будто бы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном развертывании российских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Черноморский флот России начал “контрольную проверку” сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, сообщило издание “Крым.Реалии” со ссылкой на пресс-службу флота.

Во время проверки планируется провести обучение и оценить боевую подготовку и слаженность подразделений флота, состояние вооружения и военной техники.

“По приказу командующего войсками ПВО Александра Дворникова в едином тактическом замысле мероприятий контрольной проверки батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне”, – говорится в сообщении.

Напомним, что несколько недель назад руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предположил, что Россия может силой попытаться заставить Украину пустить днепровскую воду в оккупированный Крым.

1 апреля министр обороны США Ллойд Остин созвонился с министром обороны Украины Андреем Тараном. Украинское министерство сообщило, что Остин заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине.