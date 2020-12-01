30 тысяч боевиков и три тысячи российских военных: кто сейчас воюет на Донбассе

В настоящее время в рядах боевиков на Донбассе воюет около 35,5 тысячи человек. Кроме того, в рядах вооруженных формирований Российской Федерации проходит службу около трех тысяч кадровых российских военных.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он уточнил, что укомплектованность боевиков сейчас составляет до 80 процентов.

“Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков”, – пояснил Скибицкий.

Он также добавил, что был отмечен отток военнослужащих из частей боевиков и уменьшение мобилизационного ресурса.

“Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых “республик” выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет”, – подчеркнули в ГУР.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ предотвратила теракт на Донбассе.