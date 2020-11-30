Кибервойна против России: на арене появился новый игрок

В русскоязычном сегменте интернета активно набирает популярность новая группа “киберреволюционеров”. Они называют себя Cyber Revolution Committee (“Комитет Киберреволюции”).

В качестве своего дебюта, активисты слили в сеть список из 32-х потенциальных Чепиг и Башировых. Ими был опубликован “Список выпускников 2020 года федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования “военный университет” Министерства обороны РФ, направленных для прохождения службы в Главное Разведывательное Управление ГШ ВС РФ”.

Вполне вероятно, что благодаря этой публикации, карьера новеньких российских разведчиков выпуска 2020 года закончилась, не начавшись.

Список новых российских шпионов

полковник ДЕМИН Юрий Александрович в/ч 45807, г. Москва полковник ЕРЕМЕНКИН Сергей Геннадиевич в/ч 29155, г. Москва полковник ЖУРАХОВСКИЙ Сергей Михаилович в/ч 45807, г. Москва полковник КУЗНЕЦОВ Игорь Петрович в/ч 45807, г. Москва полковник МИНЕНКОВ Дмитрий Евгеньевич в/ч 45807, г. Москва полковник РЕПИН Михаил Валерьевич в/ч 45807, г. Москва полковник ШПИЛЕВСКИЙ Олег Борисович в/ч 51428, Московская область полковник ШКЕДА Сергей Фёдорович в/ч 51428, Московская область подполковник МАЧЕХИН Сергей Анатольевич в/ч 55111, г. Москва подполковник ЛАКТИНОВ Олег Владимирович в/ч 45807, г. Москва подполковник СТОЛЯРОВ Дмитрий Георгиевич в/ч 46188, г. Москва подполковник КУДРЯШОВ Владимир Вениаминович в/ч 11135, г. Москва подполковник ЛЕЖАВА Александр Самсонович в/ч 09920, г. Москва подполковник НЕВИДАНЧУК Игорь Сергеевич в/ч 54777, г. Москва подполковник ШВЕЦ Сергей Олегович в/ч 54726, г. Москва майор СИРЕНКО Владимир Владимирович в/ч 20978, г. Москва майор ТИТОВ Петр Владимирович в/ч 54777, г. Москва майор КРЮКОВ Виталий Игоревич в/ч 92154, Московская область лейтенант БЕКБУЛАТОВ Андрей Сергеевич в/ч 99450, г. Москва лейтенант БЕСЕДИН Владимир Геннадьевич в/ч 99450, г. Москва лейтенант ГРЕЧИШКИН Тимофей Петрович в/ч 55111, г. Москва лейтенант ГРИШНИН Андрей Михайлович в/ч 99450, г. Москва лейтенант ГОРБУНОВ Сергей Сергеевич в/ч 25739, г. Санкт-Петербург лейтенант ОРЛОВ Денис Юрьевич в/ч 76836, г. Санкт-Петербург лейтенант КИСЕЛЕВ Андрей Андреевич в/ч 92154, Московская область лейтенант ЛАГУТКИН Георгий Сергеевич в/ч 76836, г. Санкт-Петербург лейтенант ЛАКИЗОВ Артем Витальевич в/ч 99450, г. Москва лейтенант ЛИПИХО Никита Сергеевич в/ч 43104, Калининградская область лейтенант МИТРОФАНОВ Александр Сергеевич в/ч 43071, г. Севастополь лейтенант МИХАЛЕВ Сергей Романович в/ч 55111, г. Москва лейтенант ПОЛКОВНИКОВ Кирилл Игоревич в/ч 55111, г. Москва лейтенант РЕПЕЦКИЙ Руслан Николаевич в/ч 99450, г. Москва

Следует отметить, что активисты позиционируют себя как пророссийскую, оппозиционную действующей кремлевской власти силу. Они утверждают, что борются за “свободу Интернета”.

Как ранее сообщал PolitUA, у России появился новый противник на геополитической арене.