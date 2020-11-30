Кибервойна против России: на арене появился новый игрок

Активисты слили в сеть имена российских шпионов.
В русскоязычном сегменте интернета активно набирает популярность новая группа “киберреволюционеров”. Они называют себя Cyber Revolution Committee (“Комитет Киберреволюции”).
В качестве своего дебюта, активисты слили в сеть список из 32-х потенциальных Чепиг и Башировых. Ими был опубликован “Список выпускников 2020 года федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования “военный университет” Министерства обороны РФ, направленных для прохождения службы в Главное Разведывательное Управление ГШ ВС РФ”.
Вполне вероятно, что благодаря этой публикации, карьера новеньких российских разведчиков выпуска 2020 года закончилась, не начавшись.
Список новых российских шпионов
|полковник ДЕМИН Юрий Александрович
|в/ч 45807, г. Москва
|полковник ЕРЕМЕНКИН Сергей Геннадиевич
|в/ч 29155, г. Москва
|полковник ЖУРАХОВСКИЙ Сергей Михаилович
|в/ч 45807, г. Москва
|полковник КУЗНЕЦОВ Игорь Петрович
|в/ч 45807, г. Москва
|полковник МИНЕНКОВ Дмитрий Евгеньевич
|в/ч 45807, г. Москва
|полковник РЕПИН Михаил Валерьевич
|в/ч 45807, г. Москва
|полковник ШПИЛЕВСКИЙ Олег Борисович
|в/ч 51428, Московская область
|полковник ШКЕДА Сергей Фёдорович
|в/ч 51428, Московская область
|подполковник МАЧЕХИН Сергей Анатольевич
|в/ч 55111, г. Москва
|подполковник ЛАКТИНОВ Олег Владимирович
|в/ч 45807, г. Москва
|подполковник СТОЛЯРОВ Дмитрий Георгиевич
|в/ч 46188, г. Москва
|подполковник КУДРЯШОВ Владимир Вениаминович
|в/ч 11135, г. Москва
|подполковник ЛЕЖАВА Александр Самсонович
|в/ч 09920, г. Москва
|подполковник НЕВИДАНЧУК Игорь Сергеевич
|в/ч 54777, г. Москва
|подполковник ШВЕЦ Сергей Олегович
|в/ч 54726, г. Москва
|майор СИРЕНКО Владимир Владимирович
|в/ч 20978, г. Москва
|майор ТИТОВ Петр Владимирович
|в/ч 54777, г. Москва
|майор КРЮКОВ Виталий Игоревич
|в/ч 92154, Московская область
|лейтенант БЕКБУЛАТОВ Андрей Сергеевич
|в/ч 99450, г. Москва
|лейтенант БЕСЕДИН Владимир Геннадьевич
|в/ч 99450, г. Москва
|лейтенант ГРЕЧИШКИН Тимофей Петрович
|в/ч 55111, г. Москва
|лейтенант ГРИШНИН Андрей Михайлович
|в/ч 99450, г. Москва
|лейтенант ГОРБУНОВ Сергей Сергеевич
|в/ч 25739, г. Санкт-Петербург
|лейтенант ОРЛОВ Денис Юрьевич
|в/ч 76836, г. Санкт-Петербург
|лейтенант КИСЕЛЕВ Андрей Андреевич
|в/ч 92154, Московская область
|лейтенант ЛАГУТКИН Георгий Сергеевич
|в/ч 76836, г. Санкт-Петербург
|лейтенант ЛАКИЗОВ Артем Витальевич
|в/ч 99450, г. Москва
|лейтенант ЛИПИХО Никита Сергеевич
|в/ч 43104, Калининградская область
|лейтенант МИТРОФАНОВ Александр Сергеевич
|в/ч 43071, г. Севастополь
|лейтенант МИХАЛЕВ Сергей Романович
|в/ч 55111, г. Москва
|лейтенант ПОЛКОВНИКОВ Кирилл Игоревич
|в/ч 55111, г. Москва
|лейтенант РЕПЕЦКИЙ Руслан Николаевич
|в/ч 99450, г. Москва
Следует отметить, что активисты позиционируют себя как пророссийскую, оппозиционную действующей кремлевской власти силу. Они утверждают, что борются за “свободу Интернета”.
Как ранее сообщал PolitUA, у России появился новый противник на геополитической арене.