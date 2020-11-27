У России новый геополитический противник – Франция

В итоге Карабахской войны Москва потеряла своё влияние на Армению и оказалась перед проблемой, как ей быть дальше. Блицкриг с силовым отстранением от власти партии “Мой шаг” Пашиняна тоже ей не удался. Затем на всё это легла поверху Франция, Сенат которой 25 ноября принял в самом прямом смысле антиазербайджанскую резолюцию с предложением ко всем в мире признать Нагорный Карабах отдельным государством.

Об этом в своем блоге пишет историк Сергей Климовский. По его словам, теперь большим другом армянского народа становится Франция, а не Россия, несмотря на то, что у неё нет в Армении военной базы и оружие в кредит она не даёт.

“Резолюция Сената Франции – это вызов России, лихорадочно пытающейся восстановить своё влияние в Армении и одновременно удержать в своём “магнитном поле” Азербайджан. Французские сенаторы этой резолюцией решают, прежде всего, свои партийно-политические проблемы, имя которым партия семьи Ле Пен, и попутно серьёзно портят Кремлю не только настроение, но и осложняют ему достижение своих целей на Южном Кавказе. Это именно тот случай, когда сумма векторов всех действий даёт такой результат, на который никто не рассчитывал”, – считает блогер.

По его мнению, когда Москва организовывала во Франции недавние теракты от имени мусульман, Кремль совсем не рассчитывал, что в итоге ему прилетит бумерангом ответ и по очень сложной траектории.

“Во Франции отреагировали на них, как и на теракты 2015 г., категоричной демонстрацией – сколько не стреляйте в нас, и даже если будете отрезать нам головы, мы свои убеждения и быт не изменим. В том числе оставим за собой право рисовать карикатуры на кого угодно, даже на общего бога, которого мусульмане называют Аллахом, притом, что настоящее имя бога никому достоверно не известно. Даже Эрику фон Дэникену, убеждённому, что боги – это инопланетяне и их экспедиций на планету Земля было много. Никакие ссылки на якобы оскорбление чувств верующих, ставшие инструментом государственного терроризма в РФ, нам не указ”, – подчеркнул Климовский.

Тем более, напомнил он, во Франции такие карикатуры рисуют 200 лет, а равенство в свободе слова для верующих и неверующих всех конфессий гарантировали ещё Чингисхан и Ромул с Ремом. Если бы иудеи согласились оказывать римским императорам почести как богам, а не настаивали, что бог существует только в одном и эксклюзивном экземпляре, то сейчас не ставился бы вопрос: чей город Иерусалим. Иудеи могли бы решить эту проблему в стиле античных греков, у которых были боги и полубоги, но свойственная им гибкость ума тогда изменила. Изменила один раз, но весьма основательно.

“Французы не только снова заявили, что в этом аспекте не намерены сворачивать с пути, указанном Великой революцией и Ясами Чингисхана, но в отличие от 2015 г. решили ещё и провести соцопрос среди имамов об их отношении к республиканским ценностям. Отказаться от участия в нём имамам нельзя, и отвечать на вопросы можно только: да или нет. Тем самым администрация Макрона зашла в политическую нишу семьи Ле Пен, и зашла не одна, а вместе с сенаторами от всех “правых” и “левых”, включая старых и новых коммунистов. От такого нашествия в этой нише сразу стало тесно как в сказочном Теремке, и весной 2022 г. на президентских выборах на маму и дочку Ле Пен будут смотреть как на двух дам, которые в этой очереди никогда не стояли. К выборам лучше начинать готовиться на следующий день после выборов, особенно, когда Мари Ле Пен десять лет подряд кошмарит всех тем, что она может реально стать президентшей Франции, и не в смысле женой президента”, – пояснил блогер.

“Если бы она стала президентшей или президенткой, то политкорректному Европарламенту пришлось бы придумывать по два феминитива для обозначения женщины в должности и жён президентов, генералов, полковников, и так далее, включая сержантов. Жён рядовых можно называть просто и незамысловато – леди. У мусульман леди будут с порядковыми номерами. Так что, лучше пусть Ле Пен будет кем-нибудь, но не президентом Франции, иначе придётся создать уйму новых и забавных слов, а женщину в должности электрика назвать электричкой”, – добавил он.

Сенат Франции, уверен Климовский, своей резолюцией о Нагорном Карабахе решительно потащил на себя с Ле Пен плащ борьбы за чистоту нации, и попутно сорвал с России одеяло большого друга и союзника армян. Заодно также покусился на плащаницу защитницы христианства, в которую кутается Москва, требующая от других государств принять законы, аналогичные её закону о защите чувств верующих.

“Резолюция Сената не только лишает смысла предложения Кремля по спасению Франции, но и демонстрирует, что погибающая Франция настолько неплохо себя чувствует, что собирается спасать если не Армению, то по крайней мере, Нагорный Карабах, который без неё спасают Россия с Турцией. При чём Турция спасет его в обход Минской группы, только благодаря настойчивости Эрдогана и поддержке его усилий Алиевым. Притом, что Франция, наряду с РФ и США, является четверть века членом Минской группы по спасению Карабаха, и соответственно имеет приоритетное право и долговременную лицензию на это занятие”, – подчеркнул Климовский.

Теперь уже не один Макрон, а весь Сенат де-факто потребовал для Франции участия в спасении Карабаха. Если быть юридически точным, пояснил историк, то Сенат обязал президента спасать Нагорный Карабах. Погибающая Франция готова найти несколько сотен миллионов денег на отправку туда своих миротворцев, строителей, гуманитарной помощи и всего остального. При чём не менее решительно, чем Россия, обещающая спасти Францию, Карабах, Абхазию, Украину, Приднестровье, Сирию, Венесуэлу, Беларусь и далее по списку. Пентагон – это единственная организация на планете, озабоченная тем, что РФ может перенапрячься от своей имперской политики по спасению других и распасться на страны, из которых она составлена.

“Эта резолюция ставит Москву перед перспективой скорой высадкой в Карабахе и Ереване большого десанта из французских дипломатов, наблюдателей и военных. В Баку и Анкаре эту резолюцию решительно осудили, но не могут отказать Парижу в присылке миротворческих миссий и гуманитарной помощи. В Ереване французов примут с радостью, что совсем не радует Москву. После провала попытки за три дня свергнуть правительство Пашиняна она только начала выстраивать свою новую стратегию для Армении, а теперь Париж её ломает, пусть и непроизвольно. Поэтому на России сразу стали обиженно брюзжать, что Франция совсем не к месту ожила”, – подвел итог Климовский.

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