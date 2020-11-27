Террористы на Донбассе укрепляют позиции – украинская разведка

Российские террористы на Донбассе используют режим всеобъемлющего прекращения огня для модернизации своих позиций на передовой. Например, устанавливают новые минные заграждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Подчеркивается, что боевики устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

“По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует “режим тишины” для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей первого и второго армейских корпусов”, – уточнили в сообщении.

“Российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмированию гражданского населения”, – подчеркнула разведка.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбасс отправился уже сотый “гумконвой” РФ.