Зона «русского мира»Новости

Террористы на Донбассе укрепляют позиции – украинская разведка

Боевики пользуются режимом “тишины”.

Российские террористы на Донбассе используют режим всеобъемлющего прекращения огня для модернизации своих позиций на передовой. Например, устанавливают новые минные заграждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Подчеркивается, что боевики устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

“По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует “режим тишины” для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей первого и второго армейских корпусов”, – уточнили в сообщении.

Читайте также  Путин окончательно проиграл Украине

“Российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмированию гражданского населения”, – подчеркнула разведка.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбасс отправился уже сотый “гумконвой” РФ.

Тоже интересно
Новости

СНБО готовит новое решение по Донбассу

Зона «русского мира»

Основатель “ДНР” жалуется на “русский мир” на Донбассе

Зона «русского мира»

На Донбасс отправился уже сотый “гумконвой РФ”

Новости

Взбесили даже Кравчука: Россия устроила скандал на заседании ТКГ

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

СНБО готовит новое решение по Донбассу

Основатель “ДНР” жалуется на “русский мир” на Донбассе

На Донбасс отправился уже сотый “гумконвой РФ”

1 из 747