Основатель “ДНР” жалуется на “русский мир” на Донбассе

Один из основателей “ДНР”, россиянин Александр Бородай, который весной 2014 года приехал из Москвы в Донецк, чтобы разжигать войну и заваривать там кровавую кашу, заявил, что никакого процветания на Донбассе почему-то нет, а “русский мир” принес туда разруху, нищету и копеечные зарплаты.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист, участник ТКГ в Минске, Денис Казанский.

“В Донецке и Луганске тяжело живут, на самом деле. Я вам хочу сказать, что в Луганске в особенности. В “ДНР” и “ЛНР” люди живут тяжело. Уровень зарплат очень низкий и это большая проблема. Ну, люди живут, люди привыкли, человек – сволочь такая, ко всему постоянно привыкает”, – жалуется бывший главарь “ДНР”.

По словам Бородая, чем больше жителей Донетчины и Луганщины получают российские паспорта, тем большее их количество ищут работу в России и уезжают. При этом безработица на оккупированных территориях, уверяет террорист, низкая.

“Тут Бородай говорит правду – действительно, безработица в ОРДЛО невысокая. Дело в том, что вся избыточная рабочая сила из ОРДЛО уже выехала. Сотни тысяч молодых, здоровых людей трудоспособного возраста выехали работать – кто в Россию, кто в Украину – и претендентов на оставшиеся там вакансии осталось не так уж и много. И опять же, понятно почему – ведь людям там предлагается работать за 8-10 тысяч российских рублей, в пересчете на гривни – это несколько тысяч гривень. То есть, выбор у людей, которые сегодня живут в ОРДЛО, либо работать за еду, либо не работать вообще”, – подытожил Казанский.

Как ранее сообщал PolitUA, украинцы смогут пройти тест на коронавирус на КПВВ на Донбассе.