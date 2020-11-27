Зона «русского мира»

Основатель “ДНР” жалуется на “русский мир” на Донбассе

Террорист Александр Бородай считает, что ОРДЛО разваливается.

Один из основателей “ДНР”, россиянин Александр Бородай, который весной 2014 года приехал из Москвы в Донецк, чтобы разжигать войну и заваривать там кровавую кашу, заявил, что никакого процветания на Донбассе почему-то нет, а “русский мир” принес туда разруху, нищету и копеечные зарплаты.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист, участник ТКГ в Минске, Денис Казанский.

“В Донецке и Луганске тяжело живут, на самом деле. Я вам хочу сказать, что в Луганске в особенности. В “ДНР” и “ЛНР” люди живут тяжело. Уровень зарплат очень низкий и это большая проблема. Ну, люди живут, люди привыкли, человек – сволочь такая, ко всему постоянно привыкает”, – жалуется бывший главарь “ДНР”.

По словам Бородая, чем больше жителей Донетчины и Луганщины получают российские паспорта, тем большее их количество ищут работу в России и уезжают. При этом безработица на оккупированных территориях, уверяет террорист, низкая.

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“Тут Бородай говорит правду – действительно, безработица в ОРДЛО невысокая. Дело в том, что вся избыточная рабочая сила из ОРДЛО уже выехала. Сотни тысяч молодых, здоровых людей трудоспособного возраста выехали работать – кто в Россию, кто в Украину – и претендентов на оставшиеся там вакансии осталось не так уж и много. И опять же, понятно почему – ведь людям там предлагается работать за 8-10 тысяч российских рублей, в пересчете на гривни – это несколько тысяч гривень. То есть, выбор у людей, которые сегодня живут в ОРДЛО, либо работать за еду, либо не работать вообще”, – подытожил Казанский.

Как ранее сообщал PolitUA, украинцы смогут пройти тест на коронавирус на КПВВ на Донбассе.

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