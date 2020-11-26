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На Донбасс отправился уже сотый “гумконвой РФ”

Грузовики пересекли неподконтрольный Украине участок границы.

На территорию оккупированного Донбасса отправился сотый по счету “гуманитарный конвой” РФ. Грузовики в очередной раз пересекли неподконтрольный Украине участок границы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. По данным ведомства, российская сторона в одностороннем порядке оформила очередной так называемый “гуманитарный конвой”, который уже 100-й по счету.

“С 5:30 до 6:35 через российские пункты пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган” на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. “гумконвоя” в составе 14 автомобилей. В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты”, – говорится в сообщении.

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Украинская межведомственная группа наблюдала за конвоем только визуально, без выполнения контрольных функций.

Как ранее сообщал PolitUA, украинцы смогут пройти тест на коронавирус на КПВВ на Донбассе.

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