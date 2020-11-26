Как россияне “за деньгами малороссов” в Украину ездят

Развлекательные заведения и агентства сейчас как будто соревнуются друг с другом, кто больше посетителей заразит COVID-19 накануне Нового года, Рождественских праздников. Чтобы они, в свою очередь, успели поделиться болезнью с другими, ну, чтобы украинским медикам в праздничные дни не было в их печальных больницах слишком скучно.

Об этом в своем блоге пишет журналист Айдер Муждабаев. По его словам, сейчас в ход идет все, в том числе залетные московские звезды (своих для коллапса медицины, видно, не хватает), которых обожает местное сообщество, на которых оно слетается, как мухи на любимое блюдо.

“И все бы ничего, пусть дышат ковидом все вместе со своей “великой культурой” хоть на стадионе, если бы их после концерта не выпускали к нормальным людям, а кровати ставили прямо там, за их счет и, конечно, без кислорода, которого в больницах не хватает. Ибо известно, что культурно-эстетическая атмосфера страны-агрессора, особенно когда она любовно принесена в Украину, сама по себе лечит, зализывает все “малоросские” раны мощным языком Пушкина…” – добавил он.

“А если серьезно, то удивительно, как все эти “русские за деньгами малороссов” сюда попадают – всегда, как домой, на какие вообще ограничения. И, конечно, позор “украинцам”, которые наполняют собой залы на российских концертах. В госпитале бы вы так ходили помогать нашим военным. Хотя … там ведь не русские ранены лежат, разумеется, не интересно”, – возмутился Муждабаев.

Как ранее сообщал PolitUA, в Крыму людей собираются хоронить в картонных гробах.