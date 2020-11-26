Владимиру Путину осталось два года: прогноз врачей

Президент Российской Федерации Владимир Путин может скончаться в течение двух лет. Такой прогноз дают его врачи.

Об этом, со ссылкой на собственные источники, пишет Telegram-канал “Генерал СВР”. По их информации, сейчас Путина лечат от болезни Паркинсона.

“Мы утверждаем, что используется комбинация препаратов по блокированию симптомов болезни Паркинсона, в том числе тремора. При использовании этих препаратов крайне затруднены движения проблемной правой рукой, что вы можете нередко видеть по ТВ. При других комбинациях препаратов движения правой рукой более свободны, но пропадает концентрация и появляется лёгкое головокружение”, – пояснил “генерал”.

“Плюс антидепрессанты и обезболивающие, плюс лечение онкологии. Его состояние не всегда удаётся стабилизировать для показа публике. То, что мы наблюдаем сейчас, медики характеризуют как временную ремиссию. После операции в феврале врачи, наблюдающие пациента в динамике, давали примерно полтора-два года. За прошедшее время оценка не изменилась”, – подытожил блогер.

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль уже решает, как избавиться от Путина.