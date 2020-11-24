“Нарушил госграницу”: Россия угрожала военному кораблю США

Эсминец ВМФ США “Джон Маккейн” обвинили в нарушении государственной границы России. Инцидент произошел на юге Приморского края.

Об этом со ссылкой на Министерстве обороны РФ сообщил “Интерфакс“. В ведомстве заявили, что боевой корабль США якобы вошел во внутренние воды России на два километра.

“Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота “Адмирал Виноградов” остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США “Джон Маккейн” в заливе Петра Великого”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские военные угрожали тараном эсминца, пытаясь “выгнать” его в нейтральные воды. Перед этим они пытались связаться с “Джоном Маккейном” по международному каналу связи и предупреждать о недопустимости таких действий.

В Минобороны РФ заявили, что в результате “Джон Маккейн” все-таки ушел в нейтральные воды, а “Адмирал Виноградов” продолжил патрулирование. Тем не менее, на подмогу российскому кораблю поспешно выдвинулся корвет “Совершенный”.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия отказывается пускать турецких наблюдателей в Нагорный Карабах.