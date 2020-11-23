Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которым обязал всех производителей техники предустанавливать программное обеспечение, разработанное исключительно в РФ.

Документ был опубликован на российской интернет-портале правовой информации. Согласно закону, начиная с 2021 года российские программы будут устанавливать на все продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры.

В перечень программ, которые обяжут устанавливать, вошли 16 позиций. Среди них есть:

браузеры (монополию здесь держит печально известный своей вездесущей рекламой Яндекс.Браузер);

поисковики (единственный известный поисковой сервис, разработанный в РФ – снова “Яндекс”);

навигаторы (альтернатив “Яндекс.Картам” среди российских продуктов нет);

соцсети;

мессенджеры (кроме “Яндекс.Мессенджера” и “Mail.ru-агента” в этом сегменте есть лишь малоизвестные продукты, разработанные мобильными операторами);

программы для доступа к Госуслугам и платежной системе “Мир”.

Полный список программ обещают представить до 15 декабря 2020 года. В законе уточняется, что правами на программу должны владеть Россия, российское юрлицо, гражданин России или субъект страны.

Очевидно, в 2021 году у производителей российской техники останется два пути: либо тотальная монополия компании “Яндекс”, либо “перерегистрированные” на российское юрлицо Facebook и Google.

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