Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля

Теперь приоритетные партнеры для Минска – это Китай и Россия.

Официальный Минск провел ревизию многих “выгодных Европейскому Союзу проектов и сфер отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны”. Теперь приоритетными партнерами для Беларуси являются Россия и Китай.

Об этом на своем telegram-канале Nachtingall пишет эксперт-международник Игорь Соловей. По его словам, Александр Лукашенко остановил целый ряд ключевых проевропейских проектов:

приостановил работу Координационной группы “Беларусь-ЕС”;

прекратил диалог по правам человека;

прекратил участие в рамках “Восточного партнерства”;

инициировал “обсуждение на международных площадках острых проблем, которые существуют в других странах”.

“По словам министра иностранных дел Макея, для Беларуси приоритетными являются отношения со стратегическим союзником – Россией и со стратегическим партнером – Китаем, а также со странами ЕАЭС, СНГ, ОДКБ”, – добавил журналист.

“Ну вот и все – сказочке про европейскую Беларусь конец. Лукашенко окончательно положил Беларусь под сапог Кремля”, – подвел он итог.

Как ранее сообщал PolitUA, ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко.