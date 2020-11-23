Зона «русского мира»Так и сказал

Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля

Теперь приоритетные партнеры для Минска – это Китай и Россия.

Официальный Минск провел ревизию многих “выгодных Европейскому Союзу проектов и сфер отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны”. Теперь приоритетными партнерами для Беларуси являются Россия и Китай.

Об этом на своем telegram-канале Nachtingall пишет эксперт-международник Игорь Соловей. По его словам, Александр Лукашенко остановил целый ряд ключевых проевропейских проектов:

  • приостановил работу Координационной группы “Беларусь-ЕС”;
  • прекратил диалог по правам человека;
  • прекратил участие в рамках “Восточного партнерства”;
  • инициировал “обсуждение на международных площадках острых проблем, которые существуют в других странах”.

“По словам министра иностранных дел Макея, для Беларуси приоритетными являются отношения со стратегическим союзником – Россией и со стратегическим партнером – Китаем, а также со странами ЕАЭС, СНГ, ОДКБ”, – добавил журналист.

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“Ну вот и все – сказочке про европейскую Беларусь конец. Лукашенко окончательно положил Беларусь под сапог Кремля”, – подвел он итог.

Как ранее сообщал PolitUA, ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко.

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