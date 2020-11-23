Экс-прокурор Крыма, депутат нелегитимной Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская пожаловалась на российских “освободителей” в Крыму. По ее словам, с появлением России на полуострове стало хуже, чем было при Украине.

Об этом она рассказала в интервью кремлевскому изданию “Комсомольская правда”. В частности Поклонская жаловалась на состояние системы здравоохранения полуострова.

“То украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. Еще хуже стало, к примеру, в больнице… деньги, которые были выделены на ремонт… ремонт сделан следующим образом – на старую, облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски и сделалось еще хуже”, – возмутилась Поклонская.

По ее словам, после аннексии Крыма от страшного украинского ига, в больницах не хватает даже простыней. Сами же больницы стали выглядеть только хуже, в их стенах появилась “нестерпимая вонь”.

“Сама больница, когда ты туда заходишь… у меня такое чувство, что даже в сороковых годах такого не было. Это ужасная вонь, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней!”

При этом, отмечает блогер и журналист Денис Казанский, нельзя сказать, что у России нет денег. Только недавно в российских новостях рассказывали, что Москва выделила Сирии более миллиарда долларов.

“Самое смешное, что в нищей, замерзающей Украине, которая каждый год разваливается в эфирах российских телеканалов, сейчас проходит масштабный ремонт больниц в регионах. То есть, в Украине прошла реформа децентрализации, появились деньги на местах и после этого в регионах стали ремонтировать больницы, амбулатории, поликлиники и т.д. И наверняка сейчас такие же ремонты и реконструкции больниц проводились бы в Крыму, если бы он остался “страдать под украинским игом”, – подчеркнул Казанский.

Как ранее сообщал PolitUA, в Крыму будут хоронить людей в картонных гробах.