В Крыму людей будут хоронить в картонных гробах – видео

Оккупанты утверждают, что это “экологично”.

В аннексированном Россией украинском Крыму начали делать гробы из картона. Такие изделия якобы позволят экономить деньги и меньше загрязнять почву и грунтовые воды.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Руководитель “Национальной мемориальной компании” в Севастополе Михаил Ремез заявил, что гробы из плотного картона с гидроизоляцией весят не более 5 килограмм, но способны выдержать массу до 120 килограмм.

Кроме того, при кремации такие картонные коробки способны сгорать за 3-5 минут, что якобы значительно снизит потребление древесины для подобных случаев.

Уточняется, что заказчики смогут выбрать декор и цвет гроба на свое усмотрение, а чтобы придать индивидуальность на крышке возможно нанесение при помощи принтера любой фотопечати.

В соцсетях уже высмеяли эту одиозную инициативу и начали предлагать еще более “экономичные варианты погребения”.

“Наконец-то дошли руки, при такой смертности скоро лес закончится, ну а места всем хватит”.

“В картонных коробках, как кота. Не то чтобы я против экологии, но это как-то трешово очень”.

“Следующий апгрейд – мешок бумажный похоронный… могу подсказать производителей, кстати”.

“В дождливую погоду не хоронить”.

“В коробке от телевизора давайте хоронить”.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия продолжает тщетные попытки бороться с засухой в Крыму.