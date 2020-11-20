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В Крыму людей будут хоронить в картонных гробах – видео

Оккупанты утверждают, что это “экологично”.

В аннексированном Россией украинском Крыму начали делать гробы из картона. Такие изделия якобы позволят экономить деньги и меньше загрязнять почву и грунтовые воды.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Руководитель “Национальной мемориальной компании” в Севастополе Михаил Ремез заявил, что гробы из плотного картона с гидроизоляцией весят не более 5 килограмм, но способны выдержать массу до 120 килограмм.

Кроме того, при кремации такие картонные коробки способны сгорать за 3-5 минут, что якобы значительно снизит потребление древесины для подобных случаев.

Уточняется, что заказчики смогут выбрать декор и цвет гроба на свое усмотрение, а чтобы придать индивидуальность на крышке возможно нанесение при помощи принтера любой фотопечати.

В соцсетях уже высмеяли эту одиозную инициативу и начали предлагать еще более “экономичные варианты погребения”.

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  • “Наконец-то дошли руки, при такой смертности скоро лес закончится, ну а места всем хватит”.
  • “В картонных коробках, как кота. Не то чтобы я против экологии, но это как-то трешово очень”.
  • “Следующий апгрейд – мешок бумажный похоронный… могу подсказать производителей, кстати”.
  • “В дождливую погоду не хоронить”.
  • “В коробке от телевизора давайте хоронить”.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия продолжает тщетные попытки бороться с засухой в Крыму.

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