Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Вопрос реинтеграции оккупированного Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с Крымом. При этом Кремль упорно пытается отвлекать международное внимание от украинского полуострова.

Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщили в пресс-службе ведомства. Он подчеркнул, что объединение вопросов Донбасса и Крыма положено в основу структуры министерства.

“Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий”, – пояснил Яременко.

Он также заверил, что вопрос возвращения Донбасса стоит на повестке дня только вместе с Крымом.

“Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова”, – подытожил Яременко.

Как ранее сообщал PolitUA, оккупанты решили оставить Симферополь без воды.