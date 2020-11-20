Зачем в бой за Карабах вступила французская эскадрилья Кремля

Россия проиграла Азербайджану и Турции в Нагорном Карабахе, но готовится нанести ответный удар. Руками пророссийских французских политиков Кремль протянул в Сенат Франции резолюцию о признании независимости “Нагорно-Карабахской Республики”.

Об этом в своем блоге пишет политический обозреватель Лилия Корнилова. По ее словам, документ будут рассматривать уже 25 ноября, и, независимо от голосования, одного этого факта будет достаточно для эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, подрыва отношений Франции с Турцией, Азербайджаном и остальным мусульманским миром, начала противостояния христиан и мусульман в Европе, конфронтации стран-участников НАТО на религиозной почве.

“Если всё пойдёт по плану российских спецслужб, Россия одним выстрелом убьёт с десяток упитанных зайцев. Кремль потерпел фиаско в Нагорном Карабахе, но Армении, Азербайджану и остальным постсоветским странам не надо тешить себя иллюзиями. Владимир Путин не оставит своих попыток собрать бывшие советские республики в союз нового образца, а если не получится, отобрать у них “подарки от русского народа”. “Подарками от русского народа” Владимир Путин считает все те земли, которые республики получили при входе в состав Советского Союза. Это означает, что у Кремля имеются территориальные претензии ко всем постсоветским государствам, включая Армению и Азербайджан”, – пояснила Корнилова.

Эксперт напомнила, что российские спецслужбы уже не первый год используют французских политиков, которые помогают РФ осуществлять различные спецоперации. В частности, посещают оккупированный Крым, лоббируют снятие антироссийских санкций и возобновление экономических связей с Россией. В сотрудничестве с Кремлём замечены не один, не два, и даже не три французских политика, ведь они то ли по глупости, то ли от безнаказанности не скрывают собственных политических взглядов.

“Примечательно, что среди подконтрольных Москве французов есть не только пешки, но и ферзи. К примеру, лидер партии “Национальное объединение” (бывший “Национальный фронт”) Марин Ле Пен, которая участвовала в президентских выборах во Франции в 2017 году, настаивает на выходе Франции из ЕС и НАТО и выступает за тесное сотрудничество с РФ, открыто поддерживая незаконные действия России, в частности, аннексию Крыма”, – пояснила Корнилова.

У Марин Ле Пен и Владимира Путина, заверила эксперт, общие не только “взгляды на мир”. Так, в 2014 году партия француженки получила в российском банке кредит в размере €9 млн. Банк обанкротился, кредит незадачливой Марин Ле Пен выкупили частные компании, одна из которых потребовала в 2020 году погасить тело кредита и проценты. Видимо, француженка надеялась, что кредит русских — это не кредит, а подарок, и не спешила его гасить. Но после того, как избиратели отправили Марин Ле Пен на политическую “свалку”, ей, как сбитому лётчику, в лучших традициях бандитского Петербурга был выставлен счёт.

“Ни для кого не секрет, что целая когорта французских политиков имеет давний и плодотворный опыт сотрудничества с российской властью. Но это не означает, что официальный Париж и представители проевропейских партий разделяют взгляды одиозных персон. Они понимают, что инициатива отдельных политиков признать независимость “Нагорно-Карабахской Республики” нанесёт серьёзный удар по репутации Франции, в частности, как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Признание официальным Парижем “НКР” — непризнанной на данный момент ни одним государством в мире республики, не только дестабилизирует ситуацию в регионе, но и создаст опасный прецедент. За годы президентства Путина Россия окружила себя подобными непризнанными “республиками” — от “Приднестровской Молдавской Республики” в Молдове до “Луганской Народной Республики” и “Донецкой Народной Республики” в Украине, и безуспешно пытается легитимировать их на международной арене”, – подчеркнула Корнилова.

“Очевидно, принять резолюцию о признании “Нагорно-Карабахской Республики” вряд ли получится, ведь французские политики осознают всю меру ответственности Франции и возможные последствия. Такой шаг предпринят Кремлём для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и в Европе, а также повысить рейтинги пророссийских парламентариев перед местными и президентскими выборами во Франции. Та самая Марин Ле Пен, даже в случае провала спецоперации, сможет использовать самую большую диаспору армян в мире, которая находится во Франции, для повышения рейтингов перед президентскими выборами 2022 года. Ведь кредит и рейтинги, видимо, волнуют её больше, чем то, что резолюция может спровоцировать серьёзные последствия — вплоть до войны христиан и мусульман в Европе”, – подвела итог эксперт.

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