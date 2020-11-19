Джо Байден: спасение для Америки и опасный враг для Путина

С Трампом у Кремля получилось не совсем так, как там думали. Американский президент – это не русский царь. В США сложная система сдержек и противовесов. Как раз вот это единство в Конгрессе мешало Трампу реализовывать все путинские хотелки. Все, что делалось в пользу Украины при президентстве Трампа, было не благодаря ему, а вопреки.

Об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный журналист Андрей Пионтковский. По его мнению, самый главный результат поражения Трампа – это возвращение Запада на международную арену.

“Почему Трамп был так любим Путиным и всем российским политическим классом? Потому что отрицал существование такого института, как Запад, свободный мир – он просто не понимал значения этих слов. Для него America first означала прежде всего разборки со всеми американскими союзниками. Он воспринимал свое президентство чисто с финансовой стороны, видел себя хозяином какого-то хозяйствующего объекта, а международные отношения строил исключительно с точки зрения финансовой выгоды тех или иных сделок”, – подчеркнул Пионтковский.

То же самое, добавил он, относилось и к НАТО, что особенно нравилось Путину. Но геополитическая ситуация в мире решительным образом меняется. Запад и НАТО возвращаются как сильные игроки, готовые противостоять авторитарным режимам и их поползновениям на суверенитет соседних стран. И это – самая главная новость для Украины.

“Джо Байден – хорошо и для мира и для Америки. Очень многие его недооценивают, а ведь Байден одержал в процессе этой избирательной компании две исторические победы. Первую – во время праймериз Демократической партии над крайне левом кандидатом Сандерсом. Левое крыло – почти прокоммунистическое и его влияние нарастает. Так что Байдену удалось остановить эту угрозу и, вторая победа – ему удалось победить Трампа”, – заверил Пионтковский.

Байден – самый подготовленный во внешнеполитической области к выполнению функций американского президента со времен Буша-старшего. После него были люди как бы из провинции, без большого опыта. Так что Байден – это спасение Америки в один из самых критических моментов для ее истории.

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