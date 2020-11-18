“Дружбе конец”: как Россия капитулировала перед Турцией

Россия и ее политики предали армян, подтолкнув Ереван к фактической капитуляции перед Турцией. И в обидных, на первый взгляд, словах о предательстве есть зерно правды, что бы не рассказывала кремлёвская пропаганда.

Об этом пишет “Сделано не в СССР”. Журналисты отмечают, что по условиям трёхстороннего заявления о прекращении огня Азербайджан получил территории, которые раньше были под контролем Армении.

“Не то, чтобы Баку был таким сильным геополитическим игроком — просто за спиной Алиева стояла Турция и её вторая в НАТО по численности армия, а за спиной Пашиняна — никого, хотя могла бы оказаться Москва. Кто только из российских политиков не приходил на разные ток-шоу (“60 минут” и тому подобные), чтобы прокомментировать ситуацию на Закавказье. Политиков было много, и все они были от разных политических сил, но их разговоры сводились к следующему: мы армянам помогать не будем, потому что у них там Пашинян якобы ставленник американского Сороса, он там в 2018 году в Армении цветную революцию затеял, так что пусть сам и разбирается…” – напомнило издание.

Однако из-за этого Армения, которая до недавних пор была “другом” России, потеряла часть территорий.

Армянские матери и отцы не досчитались по разным оценкам порядка пяти тысяч своих детей, которые ушли на фронт и не вернулись. Армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, придётся покинуть дома и скитаться по миру, ведь они, христиане, не смогут жить бок о бок с враждебно настроенными по отношению к ним мусульманами. Уже сейчас семьи уходят в никуда, собрав нехитрые пожитки и сжигая за собой дома, чтобы их не осквернили мусульмане.

“Политики думали, что подложили свинью Пашиняну, а на деле подложили её себе и всей России”, – уверены журналисты.

Во-первых, теперь НАТО получило возможность еще ближе подойти к российским границам. Ведь Турция является членом Североатлантического Альянса. И хотя Кремль пытается запретить турецким миротворцам действовать на территории Нагорного Карабаха, тем не менее миротворческая миссия Турции будет развернута в Азербайджане.

Во-вторых, теперь будущее Армении и всего Закавказья зависит не от России, а от Азербайджана и Турции. РФ самоустранилась из этого региона.

В-третьих, теперь армяне не скрывают, что дружбе с Россией пришел конец, ведь “друг познаётся в беде”. Армения больше не видит в России “большого брата”.

В-четвёртых, это не перемирие, а капитуляция Российской Федерации. В Кремле фактически признали, что проиграли Турции.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия вербует “миротворцев” для Нагорного Карабаха на Донбассе.