Зона «русского мира»

“Дружбе конец”: как Россия капитулировала перед Турцией

Армяне уверены, что Кремль их предал.

Россия и ее политики предали армян, подтолкнув Ереван к фактической капитуляции перед Турцией. И в обидных, на первый взгляд, словах о предательстве есть зерно правды, что бы не рассказывала кремлёвская пропаганда.

Об этом пишет “Сделано не в СССР”. Журналисты отмечают, что по условиям трёхстороннего заявления о прекращении огня Азербайджан получил территории, которые раньше были под контролем Армении.

“Не то, чтобы Баку был таким сильным геополитическим игроком — просто за спиной Алиева стояла Турция и её вторая в НАТО по численности армия, а за спиной Пашиняна — никого, хотя могла бы оказаться Москва. Кто только из российских политиков не приходил на разные ток-шоу (“60 минут” и тому подобные), чтобы прокомментировать ситуацию на Закавказье. Политиков было много, и все они были от разных политических сил, но их разговоры сводились к следующему: мы армянам помогать не будем, потому что у них там Пашинян якобы ставленник американского Сороса, он там в 2018 году в Армении цветную революцию затеял, так что пусть сам и разбирается…” – напомнило издание.

Однако из-за этого Армения, которая до недавних пор была “другом” России, потеряла часть территорий.

Армянские матери и отцы не досчитались по разным оценкам порядка пяти тысяч своих детей, которые ушли на фронт и не вернулись. Армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, придётся покинуть дома и скитаться по миру, ведь они, христиане, не смогут жить бок о бок с враждебно настроенными по отношению к ним мусульманами. Уже сейчас семьи уходят в никуда, собрав нехитрые пожитки и сжигая за собой дома, чтобы их не осквернили мусульмане.

“Политики думали, что подложили свинью Пашиняну, а на деле подложили её себе и всей России”, – уверены журналисты.

Читайте также  Архиепископ Московского клир отказался от участия в Объединительном соборе украинской церкви

Во-первых, теперь НАТО получило возможность еще ближе подойти к российским границам. Ведь Турция является членом Североатлантического Альянса. И хотя Кремль пытается запретить турецким миротворцам действовать на территории Нагорного Карабаха, тем не менее миротворческая миссия Турции будет развернута в Азербайджане.

Во-вторых, теперь будущее Армении и всего Закавказья зависит не от России, а от Азербайджана и Турции. РФ самоустранилась из этого региона.

В-третьих, теперь армяне не скрывают, что дружбе с Россией пришел конец, ведь “друг познаётся в беде”. Армения больше не видит в России “большого брата”.

В-четвёртых, это не перемирие, а капитуляция Российской Федерации. В Кремле фактически признали, что проиграли Турции.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия вербует “миротворцев” для Нагорного Карабаха на Донбассе.

Тоже интересно
Новости

Оккупанты решили оставить Симферополь без воды

Зона «русского мира»

Россия никакая не сверхдержава – Обама

Зона «русского мира»

Россия вербует донбасских террористов в “миротворцы” для Нагорного…

Зона «русского мира»

У Украины есть антироссийский иммунитет – Песков

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Оккупанты решили оставить Симферополь без воды

Россия никакая не сверхдержава – Обама

Россия вербует донбасских террористов в “миротворцы” для Нагорного Карабаха

1 из 913