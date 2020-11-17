Российская Федерация не может называться сверхдержавой. Для этого у нее недостаточно союзников и военных баз.

Об этом бывший президент США Барак Обама написал в своей книге “Земля обетованная” (A Promised Land). По его словам, вышеуказанные два пункта являются основным препятствием на пути РФ к такому статусу

“России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют США проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений”, – подчеркнул Обама.

В своей книге американский политик сослался на данные от исследовательских организаций. В частности, он указал на чрезвычайно высокие показатели коррупции и социального неравенства, а также пугающе низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

При этом, отметил Обама, “гнев (Кремля.– прим.ред. во многом был обращен против США”. В контексте этого он напомнил, как Россия блокировала поддерживаемые Штатами инициативы в Совете Безопасности ООН и активизацию усилий по предотвращению выхода “из орбиты влияния РФ” бывших стран советского блока.

Как ранее сообщал PolitUA, в Кремле признали, что у Украины “антироссийский иммунитет”.