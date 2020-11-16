Об этом заявили в посольстве Британии в Украине.

Британия требует у Российской Федерации разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Сейчас российскими террористами блокируется работа пяти из семи пунктов пропуска.

Об этом говорится в заявлении посольства Британии в Украине, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

“Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения”, – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что 10 ноября Украина не только открыла два новых КПВВ в Луганской области, но также и возобновила пропуск через остальные пункты. Тем не менее, в настоящее время ежедневно работает только пеший переход в Станице Луганской, а КПВВ “Новотроицкое” в Донецкой области – по понедельникам и пятницам.

Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку 🇺🇦. РФ повинна дотриматися своїх зобов’язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування. pic.twitter.com/rTrPNZIo0P — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) November 16, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, Россия блокирует открытие КПВВ на Донбассе.