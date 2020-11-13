На оккупированной части Донбасса Россия активно вербует так называемых “миротворцев” для своей операции в Нагорном Карабахе. Одним из главных условий принятия является наличие российского паспорта.

Об этом, со ссылкой на информацию Главного управления разведки, на брифинге заявила представитель Минобороны Юлия Шевченко. По ее словам, оккупационные администрации принимают меры для ускорения принудительной паспортизации террористов.

“Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых “миротворческих” подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе”, – пояснила Шевченко.

Также в ГУР МО отметили, что оккупанты всерьез рассматривают возможность ограничения и поражения в правах владельцев украинских паспортов.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия отказывается пустить турецких наблюдателей в Нагорный Карабах.