У Украины есть антироссийский иммунитет – Песков

В Кремле опять надеются на “нормализацию отношений”.

Российская власть надеется, что отношения между РФ и Украиной нормализуется. Это якобы произойдет после того, как в Украине пройдут “русофобские антитела”

Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле уверены, что антироссийские настроения якобы насаждаются искусственно.

Песков в очередной раз выдал традиционный пропагандистский спич о том, что в РФ украинцев и россиян считают “родственными” народами, но при этом неожиданно отказался от стандартной формулировки “братских народов”. Он также обвинил украинскую власть в “провокации вражеских ощущений в своем народе”.

“Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро”, – заявил Песков.

Кремлевский чиновник также восхитился “успехами” ОПЗЖ на местных выборах в Украине.

“Кстати, недавние выборы и итоги этих местных выборов как раз и показали, что антитела-то и не такие сильные уже”, – пояснил Песков.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия отказывается пустить турецких наблюдателей в Нагорный Карабах.