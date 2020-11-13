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На Донбассе зафиксированы сто нарушений перемирия за сутки – ОБСЕ

Данные собраны за 11 ноября.

Только за среду, 11 ноября, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 12 ноября. По их данным 90 нарушений режима тишины было насчитано в Донецкой области, и еще семь – в Луганской.

Наблюдатели отметили, что большинством этих нарушений были взрывы неизвестного происхождения. При этом за предыдущий отчетный период ОБСЕ не зарегистрировали ни одного нарушения на Донетчине, тогда как на Луганщине таких было 14.

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Следует напомнить, что с момента заседания Трехсторонней контактной группы 27 июля, на котором была заключена договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, миссия ОБСЕ в целом зафиксировала уже 2255 нарушений перемирия.

Как ранее сообщал PolitUA, боевики сбивают беспилотники ОБСЕ на Донбассе.

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