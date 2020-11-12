Россия не пускает турецких наблюдателей в Нагорный Карабах

Мониторинговый центр будет работать в Азербайджане.

Турецкие наблюдатели не получат доступ на территорию Нагорного Карабаха при контроле конфликта. Совместный мониторинговый центр будет работать исключительно на территории Азербайджана до военной кампании.

Как сообщил ТАСС, об этом заявил российский министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, мобильность турецких наблюдателей будет ограничена мониторинговым центром в Азербайджане.

“Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована”, – заявил Лавров.

Как ранее сообщал PolitUA, российских миротворцев в Нагорном Карабахе возглавил генерал, который “засветился” на Донбассе.