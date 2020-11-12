Как террористы и оккупанты будут бежать с Донбасса

Посмотрев видео с беженцами из Степанакерта, которые валили в сторону Армении, я вдруг понял простую вещь – в Донецке, в Луганске, в Горловке, Ровеньках, в Станице Луганской и Старобешево, во всех городах востока Украины будет фактически та же история.

Об этом в своем блоге пишет Фашик Донецкий. По его словам, первыми попытаются сбежать самые умные и те, кто являются так называемыми неприкасаемыми для России. Они попробуют без подозрений выехать в сторону РФ вместе с семьями.

“Правда, беда в том, что таковых на “ДНР” + “ЛНР” до четырех тысяч душ. Даже если представить, что все эти четыре тысячи душ возьмут с собой жену и ребенка, максимум число тех, у кого счастливый билет на Россию – это 15 тысяч тел. Всех остальных РФ бросит на растерзание. Да, части действительно удастся сбежать, не спорю. Но… Но часть обстреляют неведомые ДРГ, часть попадут на растяжки, часть взорвутся на минах во время бегства на Россию. Марсиане злопамятные, если что, поэтому без обид – коллаборанты нас не жалели, мы их не пожалеем”, – пояснил блогер.

“После осознания того, что элита на педалях и рвет когти, о бегстве задумаются коллаборанты рангом ниже. Именно они устроят панику, ведь кто-то, а всякие типа полковники межгалактических войск и т д, прекрасно осознают, что их просто будут резать сначала и только потом судить. И резать будут, к их ужасу, именно местные – те, кто терпели и ходили рядом. Нет, это не геноцид, если шо. Это реалии войны, а войны без крови и мести не бывает. За все грехи до прихода ВСУ и добробатов с типа офицеров высшего звена сначала спросят местные и по совести. Скажу даже больше, не удивлюсь тому, что некоторые деревья в городах и селах станут своеобразными Голгофами для части пособников оккупантов и именно там они, предатели, закончат свою никчемную жизнь”, – уверен он.

Часть же террористов, добавил блогер, ликвидируют по приказу России сами террористы. Потому что паника на камеры никому не нужна. Поэтому часть “офицеров” переоденется в женские платья, чтобы быть неприметными, а часть будет по открытой связи сдавать СБУ и контрразведке тех, кто уехал, куда уехал, с кем и т д. В связи с откровенным предательством среди коллаборантов будут стычки в стиле “я первый продал эти документы СБУ, не лезь, мне условный пообещали”. Которые закончатся перестрелками и утилизацией террористов руками самих террористов.

“Коллаборанты будут бросать и военную технику, и снаряды, и документы, и пыточные, лишь бы добежать до границы с РФ. Но на границе с РФ их тоже ждет сюрприз: часть пропустят за большие деньги, часть по спискам спецслужб РФ, а часть тупо пустят в расход, вместе с женами и детьми. Причина – весь этот сброд не нужен РФ, Москва не захочет вновь окунуться в атмосферу 90-х годов, с перестрелками на улицах и убийствами. А трупы… Трупы всегда можно списать на Хунту. Больше всего повезет пушечному мясу – тем, кому прикажут немного придержать высоту или позицию, ибо скоро будет подмога и т д. Эти отправятся к Сталину быстро и безболезненно, плюс принесут хоть какую-то пользу Украине – станут черноземом”, – считает блогер.

“Цивильная вата – так называемые главы оккупационных администраций, садиков и т д, будет убегать ножками по минным полям – они слишком поздно поймут, что случилось. Меньше всего не повезет учителям так называемым. Причина – типа учителя знают, что их просто будут убивать за участие в одебил*вании детей, без сантиментов, судов и прелюдий. Полицаи, так называемые пожарники, МЧС и т д останутся и выстроятся в очереди, чтобы настучать на “сослуживца”. В России они не нужны, а подыхать за непонятно что не хочется. Ну, а чтоб не сесть, они сдадут всех и вся”, – перечислил он.

“Вообще можно долго описывать как коллаборанты будут убегать с востока Украины, но… Но лучше на это посмотреть своими глазами. И поэтому я специально до этого доживу. Мы доживем, адекватные жители оккупированных. И мы не пожалеем тех, кто нас убивал и калечил лишь за то, что мы не предали Украину, в том числе мысленно. Око за око. Конец”, – подвел итог блогер.

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль попытается повторить карабахский сценарий в Украине.