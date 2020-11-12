Миротворцев в Нагорном Карабахе возглавил российский генерал, который засветился на Донбассе

Российские миротворцы, которые появились в Нагорном Карабахе, находятся под командованием генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Последний засветился в войне на Донбассе.

Об этом сообщило издание “Телеграф”. По их данным, Мурадов уже встретился с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном, а подведомственный ему контингент уже взял под контроль Лачинский коридор, который связывает Карабах с Арменией.

Мурадов – родом из Дагестана. У него профильное образование, на военной службе он с 1990 года: начинал как командир взвода, а сейчас является заместителем командующего Южного военного округа. Кремлевские СМИ уточняют, что Мурадов – участник двух чеченских войск и воевал во время российского вторжения в Сирию.

В войне на Донбассе Мурадов был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. При этом пропагандистские СМИ активно разгоняют “образ героя” для Мурадова, утверждая, что на Донбассе на него буквально велась “артиллерийская охота”.

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль попытается повторить карабахский сценарий в Украине.