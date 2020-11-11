Армения, фактически, потеряла Нагорный Карабах, понесла человеческие, технические, финансовые потери. Азербайджан, что в 1990-е тяжелыми усилиями лишился российских БТР, вновь получил “российских миротворцев” на территории.

Об этом в своем блоге пишет Алексей Голобуцкий. По его мнению, Россию несмотря на их довольно длительное и очень явное сопротивление, все-таки втянули в конфликт. Теперь она так или иначе должна будет тратить ресурсы еще и на этих границах, хотя фактическое влияние России в Закавказье сильно сократилось. И увяз Кремль в “миротворчестве” благодаря Турции надолго.

“Плюс есть прогнозы относительно внутренних проблем: радикализуются, потому что почувствовали собственную силу, исламские группы внутри России – Кремль не принял сторону христианской Армении, что укрепило позиции ислама на Южном Кавказе”, – уточнил Голобуцкий.

Но на этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сбросил с себя единоличную ответственность за ситуацию, равно как и единоличные расходы. У него и без того хватает проблем, требующих ресурсов.

“Турция увеличила в общем свой вес на международной арене. Плюс заявила, что у нее также есть “территории исторических интересов” и реализовала недавно реанимированные “имперские амбиции”, как это называют в России (в РФ уже ожидают размещения турецких военных баз вплотную к тому участку российской границы). А Россию теперь ненавидят все”, – добавил Голобуцкий.

Карабах, уточнил он, потому РФ спокойно допустила военные действия и возврат территории Азербайджану. Армения – потому Кремль максимально долго и демонстративно дистанцировался от конфликта и не оказывал помощи, и теперь не выступил на стороне Армении, нарушая соглашение о взаимопомощи и договор о коллективной безопасности. Турция – просто как геополитического соперника.

“Хотя в развитии конфликта в Закавказье есть еще один геополитический аспект, напрямую причастный к “сфере исторических интересов России”: все однозначно трактуют позицию России в отношении Армении как удар по Пашиняну и месть за “майдан”. Фактически, Россия разрешила отгрызть кусок территории, которую Армения уже почти привыкла называть своей, в том числе для того, чтобы продемонстрировать: каждая попытка изменить власть силами площади на территории “исторического интереса России” будет жестко наказываться”, – подчеркнул Голобуцкий.

“На “Россия-1” сегодня уже вслух требуют “дать армянскому народу сбросить/разорвать предателя и агента Запада Пашиняна”. И разве кто-то сомневается, что для Кремля не составит проблем найти достаточно “армянских непримиримых патриотов” для физической и показательной ликвидации “предателя Пашиняна”? Это, в частности, демонстрировалось и для той же Беларуси: если им каким-то образом удастся сбросить Лукашенко и привести к власти Тихановскую или иного деятеля, это будет жестко наказано, вплоть до аннексии части территории. Или всей”, – подвел он итог.



Как ранее сообщал PolitUA, боевые действия в Нагорном Карабахе закончились заключением мирного соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией.