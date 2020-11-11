Кремль попытается повторить карабахский сценарий в Украине

Российские войска в спешном порядке разворачиваются на территории Нагорного Карабаха. Теперь именно эти войска будут гарантами безопасности карабахских армян. Таким образом, Путин – опять “миротворец”.

Об этом в своем блоге для espreso.tv пишет украинский журналист Виталий Портников. Он предлагает вспомнить, к чему привели “миротворческие миссии” Кремля в других регионах бывшего Советского Союза.

“В Приднестровье российские “миротворцы” уже почти три десятилетия не дают возможности восстановить территориальную целостность Молдовы. В Абхазии и Южной Осетии российские “миротворцы” устроили войну с Грузией, после чего Россия признала “независимость” грузинских автономий. Теперь вот “миротворцы” появятся и в Карабахе”, – перечислил он.

Официально миротворческая миссия продлится пять лет, с возможностью автоматического продления на еще пять лет, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить их пребывание. Но фактически, подчеркнул Портников, “миротворцы” будут в Карабахе ровно столько, сколько это будет выгодно России.

“Потому что теперь Азербайджану уже нужно будет воевать не с Арменией. А с Россией. И от России будет зависеть возможная транспортная коммуникация Армении с Карабахом и Азербайджана с Нахичеванью. Да и потом – сколько было решений о выводе российских “миротворцев” из Приднестровья. И что, кто-то ушел? Российские войска уходят только тогда, когда их страна терпит крах – как в случае с Афганистаном и странами Центральной Европы. Но ни минутой раньше”, – заверил журналист.