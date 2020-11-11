Кремль попытается повторить карабахский сценарий в Украине

Россия предпочитает играть в “миротворцев”.
Российские войска в спешном порядке разворачиваются на территории Нагорного Карабаха. Теперь именно эти войска будут гарантами безопасности карабахских армян. Таким образом, Путин – опять “миротворец”.
Об этом в своем блоге для espreso.tv пишет украинский журналист Виталий Портников. Он предлагает вспомнить, к чему привели “миротворческие миссии” Кремля в других регионах бывшего Советского Союза.
“В Приднестровье российские “миротворцы” уже почти три десятилетия не дают возможности восстановить территориальную целостность Молдовы. В Абхазии и Южной Осетии российские “миротворцы” устроили войну с Грузией, после чего Россия признала “независимость” грузинских автономий. Теперь вот “миротворцы” появятся и в Карабахе”, – перечислил он.
Официально миротворческая миссия продлится пять лет, с возможностью автоматического продления на еще пять лет, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить их пребывание. Но фактически, подчеркнул Портников, “миротворцы” будут в Карабахе ровно столько, сколько это будет выгодно России.
“Потому что теперь Азербайджану уже нужно будет воевать не с Арменией. А с Россией. И от России будет зависеть возможная транспортная коммуникация Армении с Карабахом и Азербайджана с Нахичеванью. Да и потом – сколько было решений о выводе российских “миротворцев” из Приднестровья. И что, кто-то ушел? Российские войска уходят только тогда, когда их страна терпит крах – как в случае с Афганистаном и странами Центральной Европы. Но ни минутой раньше”, – заверил журналист.
Отдельно он отметил, что Украине следует внимательно присмотреться к тому, что сейчас происходит на Кавказе – потому что такой же вариант Кремль будет пытаться навязать и Украине. “Прямые переговоры” со своими марионетками и российские “миротворцы” на Донбассе. Или – новая война и российские “миротворцы”. Важно, чтобы российская роль “покровителя” Донбасса была закреплена и чтобы Россия крепко держала Украину за горло – так, как она сейчас будет держать Армению и Азербайджан.
“И не говорите, что этого не будет никогда. В Кремле умеют ждать и создавать нужные ситуации. Еще несколько месяцев назад ни в Баку, ни в Ереване и не думали, что сегодня в Карабахе будут русские”, – подвел итог журналист.
Как ранее сообщал PolitUA, боевые действия в Нагорном Карабахе закончились заключением мирного соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией.