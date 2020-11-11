ТКГ согласовала новый план действий по Донбассу

На заседании политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе был согласован план действий по Донбассу. За основу был взят украинский проект.

Об этом сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook. Также известно, что удалось достичь результатов в обсуждении условий разблокирования российской стороны работы контрольных пунктов въезда и выезда.

“Некоторое удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что, якобы, украинская делегация обещала утвердить его в парламенте. Однако после напоминания, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может давать только рекомендации, а не гарантировать принятие законодательных инициатив, беседа быстро вернулась в конструктивное русло. Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский “План” был взят за основу”, – уточнили в ТКГ.

Также представители Украины отметили, что российская сторона, несмотря на уже заключенные договоренности, по прежнему отказывается пропускать жителей Луганской области в обе стороны линии разграничения. Они объясняют это “мелкими техническими деталями”.

“Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарного подгруппы народного депутата Украины Третьяковой и содействию координатора подгруппы Фриша на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ”, – подчеркнули представители украинской делегации.

Однако при этом, из-за демарша россиян, Украине так и не удалось добиться обсуждения двух других важных вопросов: обмена удерживаемыми лицами и розыска пропавших без вести.

Как ранее сообщал PolitUA, Леонид Кравчук предложил создание на Донбассе Свободной экономической зоны.