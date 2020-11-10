Кремль решает, как избавиться от Путина

Кремлёвские старцы продолжают работать над проблемой: как, когда и куда деть Путина. Текущим отчётом об их трудах стала информация, внесенная 5 ноября в информационное пространство профессором Соловьём о том, что у Путина якобы нашли болезнь Паркинсона.

Об этом пишет украинский историк и блогер Сергей Климовский. По его словам, профессор-политолог Соловей целый год обещал поведать о раскладе с “обстоятельствами непреодолимой силы”, чем болен Путин.

“Наконец, его источники в Кремле сошлись пока на болезни Паркинсона, а предыдущие намёки профессора на рак, который Путин якобы лечил в Израиле, ни подтвердили, ни опровергли. Рак они оставили, похоже, в резерве, на тот случай, если всё надо будет резко ускорить. Впрочем, COVID даёт им возможность схоронить Путина оперативно, за два-три дня, но это будет ударом по имиджу российской вакцины и медицины, самых лучших в мире”, – уточнил Климовский.

Поэтому, считает он, Путин от коронавируса может умереть только в том случае, если будет поставлена задача наглядно и убедительно показать россиянам до какого плачевного состояния он довёл всё в их государстве и медицину, в частности. А вот на болезни Паркинсона “лечащие старцы” сошлись потому, что это политически очень удобная болезнь. Протекает она медленно, может тянуться годами и десятилетиями, в чём её главное достоинство. Болезнь ведёт к разрушению сначала нервной системы. Поскольку из неё и через неё постепенно перестают поступать сигналы от мозга к мышцам, то руки и ноги отказываются слушаться и начинают жить самостоятельной жизнью. В итоге больного ждёт полный паралич, если не повезёт умереть раньше от чего-нибудь другого.

“Болезнь Паркинсона удобна “старцам” и тем, что позволяет им списать войну с Украиной и другие преступления Путина на расстройство у него психики, которое началось в момент оккупации Крыма, а затем развивалось постепенно и незаметно. Пенсионную реформу и продовольственные санкции, а также все аресты и назначения, тоже можно будет списать на психическую болезнь Путина. “Старцы” подводят к схеме: государство российское в целом хорошее само по себе, но портила его автократическая система управления с психическим больным во главе её. Ничего не поделаешь, многонациональный российский народ по своей ментальности самодержец, монархист и фанат единоначалия. Без царя не может. Никакие семибоярщины Шуйского, ни семибанкирщины Ельцина ему не милы. Ему царя или Сталина подавай. Иначе ему не любо, а другого народа у нас нет”, – подчеркнул блогер.

При этом, считает он, ментальность – дело наживное и изменчивое во времени, даже российская, несмотря на всю её косность и консерватизм. Поэтому правительство РФ приняло судьбоносное решение: перейти от автократии к коллективным методам управления, а больного Путина отправить пожизненно заседать в Сенате.

“Всё это называется транзит власти или переход от автократии к либеральной демократии. К развитой демократии сразу перейти нельзя, поскольку большая половина народу на России всё ещё сталинисты и монархисты. Но единственный европеец на России продолжит работать и с этой половиной”, – добавил Климовский.

В исторической ретроспективе, считает он, вся эта операция с транзитом власти во многом повторяет постановление пленума ЦК КПСС 1964 года о возврате к коллегиальному руководству партией от волюнтаризма Хрущёва. Если не знать реалий, то можно было бы подумать, что Хрущёв всё испортил, а до него при секретаре Сталине было истинное коллективное руководство. Но есть отличие: Путина отправляют на профилактическое лечение в Сенат, а не как Ельцина в избушку под Екатеринбургом.

“Профессор Соловей о якобы болезни Паркинсона у якобы Путина сообщил Третьему Риму и миру 5 ноября, через два дня после голосования на президентских выборах в США. Тем самым “кремлёвские старцы” дали сигнал: у нас всё готово к транзиту власти и перезагрузке отношений между РФ и США в духе Обамы, который их однажды уже перезагружал, но не удачно и ненадолго. Для убедительности актёр, исполняющий роль Путина, проделал в эфире манипуляции с оранжевой папкой. “Старцы”, чтобы все правильно поняли, что у него то ли склероз, то ли ранняя фаза болезни Паркинсона, уполномочили Пескова и российские СМИ эти манипуляции основательно прокомментировать в указанном направлении”, – добавил Климовский.

При этом весь мир постарались аккуратно известить – у Путина возрастная психосоматическая болезнь, пояснил блогер. А для пущей уверенности подключили даже британскую газету “The Sun”, которая 6 ноября повторила всё, что говорил профессор Соловей, и ещё сослалась на некие свои эксклюзивные источники в Кремле, помимо него.

“Россия, пока неофициально, но становится в “хвост” очереди в Белый дом. Официально встанет, когда Кремль будет поздравлять Байдена. В Кремле кое-что знают и опасаются из США неприятных для себя сюрпризов, глядя на протесты в Беларуси и Грузии, а теперь ещё и в Армении. Единственный, кто не станет в данную очередь – это Лукашенко. Ему ещё до выборов повторно позвонил Помпео и сообщил, что президенты в США могут меняться, а отношения к диктаторам и автократам – нет. Во всяком случае, к белорусским”, – подвел итог Климовский.

Как ранее сообщал PolitUA, в сети распространяется слух о том, что у Путина обнаружили болезнь Паркинсона.