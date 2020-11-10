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Азербайджан сбил российский боевой вертолет: видео

Официальный Баку заявил, что это произошло случайно.

Вооруженные силы Азербайджана сбили российский военный вертолет Ми-24. Официальный Баку уже заявил, что это произошло случайно и они готовы выплатить компенсацию.

Прокремлевское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, заявило, что в результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.

В свою очередь, СМИ “Sputnik Армения”, со ссылкой на собственный источник в силовых структурах РФ, пишет что вертолет был сбит ракетой со стороны Нахичевани (город в Нахичеванской Автономной Республике, которая входит в состав Азербайджана).

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали ситуацию, подтвердив, что что вертолет сбили ВС их страны.

“Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе. В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение”, – сказано в сообщении.

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В заявлении также подчеркивается, что азербайджанская сторона приносит свои извинения России и поясняется: инцидент произошел случайно и не был направлен против РФ. Также в МИД Азербайджана отметили, что страна готова выплатить необходимую компенсацию.

В свою очередь, армянский депутат Эдмон Марукян опубликовал в Facebook видео. Он утверждает, что на нем якобы кадры после крушения вертолета.

Как ранее сообщал PolitUA, Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирного города из “Смерчей”.

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