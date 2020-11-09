Кто и зачем сорвал спецоперацию по спасению пленных украинцев из Донецка

8 июля СБУ задержала оперативную группу сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По машине командира группы, позывной “Швед”, который выезжал из своей квартиры на Позняках, был открыт огонь, и эта информация попала в СМИ. Одним из задержанных был подполковник Михаил Николов, позывной “Лермонтов” , который рассказал о причинах этих событий – срыве секретной операции ГУР МО по освобождению пленных в Донецке. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист Юрий Бутусов. Далее приводим текст интервью с “Лермонтовым” без изменений. Какую задачу вы выполняли, почему вы были задержаны и против вас открыли дело? – То, что я расскажу, являлось одним из важнейших государственных секретов Украины. Мне больно говорить, но после того, как кто-то из руководителей Украины провалил нашу операцию, после того, как в нашего командира стреляли сотрудники СБУ, после того, как против меня и моих товарищей СБУ открыла уголовное дело – мы вынуждены для своей защиты сказать часть информации о нашей операции и требовать справедливости. Представьтесь, пожалуйста. – Я – подполковник Вооруженных сил Михаил Николов, пошел добровольцем на фронт в батальон «Донбасс» в 2014-м, участвовал в боях за Иловайск. Попал в плен, хлебнул сполна. После плена воевал, вначале в армии, потом как доброволец. Крайняя запись в военном билете – начальник штаба 46-го батальона ВСУ «Донбасс». На сегодня – доброволец, до июля 2020-го – сотрудник подразделения Министерства обороны. Какую задачу получила ваша группа? – Это самая благородная задача в жизни, которая только может быть на войне. Наша задача – взять штурмом места содержания военнопленных в Донецке. Мы готовились спасать украинских пленных из самых страшных места на Донбассе и покарать их палачей. Но ведь это самые защищённые объекты в Донецке, как можно туда зайти и спасти людей? – Другого шанса спасти людей зачастую у Украины нет – я понимаю это как бывший пленный. Мы должны спасти тех, кто еще жив, лишить врага главного средства шантажа и наказать палачей, если мы по-настоящему себя уважаем. Из Снежного наши спецслужбы выкрали Цемаха, и на самом деле, с той территории вывели еще немало других важных для нас субъектов. Эвакуация была возможна и в нашем случае. Вы делали интервью с сотрудником СБУ Сугереем, который прошел тюрьму “Изоляция”. Так вот – он рассказал шокирующие вещи, но это только очень небольшая часть того кошмара, который творят в пыточных “ДНР”. Мы знаем только истории о выживших. Но там люди нередко исчезают – так называемое “распыление”, это когда живых пленных подрывают на противотанковых минах привязанных к их телам, а остатки втирают в пыль гусеницами. Когда вы приступили к подготовке? – В декабре 2018-го года была создана боевая группа. Мы провели длительную и всестороннюю многомесячную подготовку к операции, ее санкционировал лично президент Украины, на то время – президент Порошенко. Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил «стоп». Дело в том, что у нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано. Мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото и видео материалы. Наш объект был построен в виде макета, на котором отрабатывались различные ситуации, заход, работа, эвакуация. Знаю о том, что одна из групп, нелегально проникала в реальное место предварительного заключения, на территории подконтрольной Украине, сходное с объектом в оккупированном Донецке. Главное, на нашей стороне была абсолютная внезапность – никто ничего подобного не проводил в Донецке, при этом была обеспечена абсолютная секретность. Были отобраны мотивированные люди, которые проверены на войне и во многих экстремальных операциях. Тренировки были качественные и очень тяжелые, мы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи, государство вложило большие ресурсы в наше обеспечение. И вот, наконец, мы достигли готовности.

Мы понимали, что как только Россия снова заведет переговоры в тупик, в руках украинского руководства должен быть самый последний козырь – наша операция. Мы не сомневались, что людей надо спасать, что это наш долг – не просто нас лично, это долг народа Украины.

Почему штурм не состоялся?

– 8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды.

В Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира нашей группы, позывной “Швед”. Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине “Шведа” прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? “Швед” обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения.

Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019-го года.

Вынужден назвать вещи своими именами – операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того – нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы – и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия.

Уголовное дело против нас открыто по статьям “терроризм” и “создание организованной преступной группы”.

Может быть, руководство приняло решение не рисковать, не проводить операцию, которая связана с риском и большими потерями?

– Если у руководства есть замечания по операции, либо принимается решение о нецелесообразности ее проведения, то разве это делается в виде уголовных дел против собственных сотрудников? Надо высказать замечания, которые требуют исправления либо принять решение о прекращении операции. И все. Вместо этого устроили скандал, чтобы максимально засветить всю операцию, чтобы раскрыть личности разведчиков. Это предательство, это провал спецоперации, и следует выяснить кому это выгодно.

И теперь смотрите, что происходит. Переговоры безрезультатны, люди в плену умирают, их лишают человеческого облика. Риск был велик, но это был риск спасти людей, а сейчас их просто бросили без всякой надежды. Операция строилась на риске, но это был прекрасно продуманный риск, это не было самоубийством. Не буду озвучивать детали, но это знает руководство страны.

На каком основании вас задержали?

У меня возникло впечатление, что цель просто раскрыть операцию и связать нам руки. Это может быть выгодно только врагу. Хотя Минобороны полностью подтвердило наши полномочия, СБУ не закрывает дела. Незаконное владение оружием, участие в преступной группировке, терроризм. При этом следователи понимают абсурд обвинений – как видите, мы остаемся на свободе. Мы сдали куратору документ прикрытия, которые нам оформили на период выполнения заданий.

Вы общались с новым начальником ГУР МО Будановым?

– По какой-то причине он не проявляет интереса к нашей работе и к нашей информации. Может быть, действия на Донбассе уже не является приоритетом, не знаю… Но мне кажется странным, что люди с таким немалым боевым опытом, готовые действовать в тылу противника, не интересуют руководство ГУР.

20 июня президент Зеленский назначил начальником комитета по разведке Руслана Демченко – одного из самых активных пророссийских политиков. И вот 8 июля сами украинские спецслужбы проваливают подготовленную операцию, происходит утечка информации. А 25 июля происходит провал операции по задержанию “вагнеровцев”. Все это без какой-то объективной мотивации, по причине слива информации. Вы не находите взаимосвязь между этими провалами?

– Да, происходит системный «слив» информации, причем это делается публично, якобы случайно. Нашу группу раскрыли уже после нашего задержания. Группе захвата “Альфа” СБУ сказали, что мы террористы. Они не поверили, что мы сотрудники Минобороны. Когда увидели документы и узнали чем мы занимаемся, то “альфовцы” смеялись: “Как вы можете бесплатно идти в Донецк, мы и за деньги туда не пойдем, страна это не оценит”! Если честно, я увидел, что у нас в СБУ есть сепаратисты, которые не собираются воевать с врагом.

Смотрите на общие черты – как в нашем случае, так и в случае с “вагнеровцами” операции провалены в результате “слива” и захвата якобы преступников. Якобы никто не виноват. Никто не говорил – «это не сработает, это риск, прекращаем». На самом деле, эта серия провалов, не все из которых еще озвучены, показывают не случайность, а закономерность. Любой контрразведчик может посмотреть на провалы наших спецопераций в 2020-м году и увидит, что у них общий почерк. И есть все основания подозревать, что эти провалы были организованы кем-то, кто получил доступ к информации особой важности.

Вы кого-то подозреваете? Какова цель вашего интервью?

– Операция по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины. Требую расследования и справедливости, почему многих украинцев лишили шанса на спасение, почему против нас СБУ открыло дело? Почему с нас не снимают абсурдные обвинения?

Какого уровня люди дают приказы срывать спецоперации и преследовать сотрудников Минобороны? В результате ничего не удается сделать дипломатическим путем, и ничего не делается силовым путем. Полный тупик. Ведь этим подрывается доверие к руководству наших спецслужб. Кто будет тратить время и готовиться к операциям в тылу врага, если можно получить удар в спину? Надеюсь, что наше дело получит публичную оценку, я готов более детально рассказать обо всем народным депутатам, следователям, прокурорам, прошу прекратить преследование людей, которые внесли свой весомый вклад в оборону Украины, это унизительно прежде всего для нашего государства.

Подполковник ВСУ Михаил Николов: “Операция ГУР МО по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в… Опубликовано Юрием Бутусовым Понедельник, 9 ноября 2020 г.

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