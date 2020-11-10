Россия блокирует открытие всех КПВВ на Донбассе

Россия сорвала восстановление работы всех КПВВ на Донбассе. Они должны были открыться 10 ноября.

Об этом в Facebook сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. Там подчеркнули, что Украина подготовила к открытию 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения могут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка.

“Но только что мы услышали, что российская сторона восстанавливать их работу не собирается. К сожалению. Потому что открытие КПВВ стало бы настоящим заботой о мирных жителей”, – говорится в сообщении.

Отметим, что пропуск людей и авто должен был происходить ежедневно с 08:00 до 18:00, начиная с 10 ноября. Работу должны были восстановить на территории Донецкой области через КПВВ “Гнутово”, “Новотроицкое”, “Марьинка”, “Майорское”, а в Луганской – через КПВВ “Станица Луганская” и два новых контрольных пункта “Счастье” и “Золотое”.

“При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является нахождение в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки”, – уточняли ранее в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, в ноябре на Донбассе планировали открыть новый КПВВ.