Почему Путин не поздравил Байдена с победой на выборах: в Кремле придумали оправдание

Российский лидер Владимир Путин до сих пор не поздравил победителя президентских выборов в США Джо Байдена, так как ждет официального объявления результатов. В Кремле уточнили, что ожидают разрешения судебных исков от Дональда Трампа.

Как сообщил УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

“Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов”, – уточнил он.

При этом Песков напомнил, как четыре года назад Путин поздравлял Трампа с победой еще до официального оглашения результатов. Однако сейчас президент РФ этого сделать якобы не может, ведь в Америке анонсировали юридическое оспаривание итогов выборов.

“Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда не было анонсов юридического оспаривания”, – заявил Песков.

В то же время в Кремле уверяют, что якобы готовы работать с любым президентом США.

“Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более что значимая часть этих двухсторонних отношений – имеется в виду контекст стабильности и безопасности – касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира”, – добавил путинский пресс-секретарь.

Как ранее сообщал PolitUA, Джо Байден победил на выборах президента США.