Зона «русского мира»

В Воронеже российский солдат убил троих сослуживцев и скрылся

Он зарубил офицера топором и расстрелял двух военнослужащих.

В городе Воронеже российский солдат убил троих своих сослуживцев. После этого он сбежал.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Уточняется, что военнослужащий срочной службы утром 9 ноября сначала зарубил топором офицера своей части. После этого он завладел его табельным оружием и открыл огонь по сослуживцам. Двое из них в результате погибли, еще один ранен.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Известно, что его зовут Антон Макаров и сейчас на него открыто дело за убийство двух или более лиц и хищение оружия. В отношении военнослужащего уже назначены судебные экспертизы и проверки для установления психического состояния. При этом нападавший все еще не найден.

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