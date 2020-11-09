Путин планирует уйти с поста в 2021 года из-за проблем со здоровьем: стал известен диагноз

Президент России Владимир Путин планирует покинуть свой пост в начале 2021 года. Причина отставки – растущие опасения за свое здоровье.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание The Sun. Журналисты утверждают, что Путин болен синдромом Паркинсона.

Изучив недавние видео с Путиным, они заметили, что его ноги находятся в постоянном движении, и он выглядел больным, сжимая подлокотник стула. Кроме того отчетливо видно, что его пальцы подергиваются, когда он держал ручку и сжимал чашку.

Отметим, что слухи о завершении двадцатилетнего правления активизировались в начале прошлой недели, когда был разработан закон, согласно которому бывшие президенты РФ становятся пожизненными сенаторами с иммунитетом от судебного преследования и обладателями различных государственных льгот.

Напомним также, что администрация российского президента уже долгое время старательно опровергает все слухи о подготовке Путина к уходу. Касательно недавних законодательных инициатив пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пожизненное сенаторство: “это практика, которая применяется во многих странах мира, и она вполне оправдана”.

Ранее PolitUA разбирался в том, почему конфликт в Нагорном Карабахе станет политической смертью Владимира Путина.