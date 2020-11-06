“Пока Путин у власти – госслужба будет воровать”: Навальный

Посмотрите на этих дармоедов – вы платите им зарплату. За ваш счет у них увеличенный отпуск. Они выйдут на досрочную пенсию (которую оплатите вы) и будут ещё требовать себе дополнительных льгот и верещать, что они были на государственной службе и приносили пользу.

Об этом на своей странице в Facebook пишет российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По его словам, недавние обыски в его офисах показали полнейшую деградацию российской системы до самого низа.

“Часто люди в погонах говорят мне, что они, мол, подневольные и просто выполняют приказы злых начальников. Но вчерашние рейды-обыски в наших офисах – ФБК и студии Навальный LIVE – показали полнейшую деградацию системы до самого низа (с начальством-то давно понятно). Вынесли – лучше сказать “украли” – абсолютно все. Компьютеры, телефоны, камеры, световое и звуковое оборудование. Музыкальную колонку объявили “носителем информации” и стащили”, – возмутился Навальный. ⠀

Он подчеркнул – все, что российские силовики не смогли унести, они сломали. Перерезали везде провода, разрезали поролоновые пуфики и стулья. ⠀

“В конце концов, они просто лазили по сумкам в офисе и украли деньги. У сотрудника Навальный LIVE в сумке лежали 17 тысяч на оплату квартиры – вынули. Представляете себе, “правоохранители”. Приходят с удостоверениями, в масках, блокируют офис, не пускают адвокатов и начинают шариться по сумкам, как обычные воришки. Ну, и маленькая деталь. В офисе лежала деревянная кукла. Так эти дегенераты отломали ей пальцы. Ну какими больными извращенцами надо быть, чтобы поотламывать пальцы кукле?” – перечислил оппозиционер.

Пока Путин у власти, вся госслужба и будет такой. Существует не для народа, а чтобы помогать верхушке воровать миллиарды, получая взамен право лазить по чужим сумкам.

Посмотрите на этих дармоедов – вы платите им зарплату. За ваш счет у них увеличенный отпуск. Они выйдут на досрочную… Опубликовано Алексеем Навальным Пятница, 6 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PоlitUA, Навальный потроллил Путина из-за своего отравления.