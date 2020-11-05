Москва собирается сокращать свои расходы на содержание “Л/ДНР”. В последнее время материальный вопрос становится весьма чувствительным для Кремля.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. Он уточнил, что ежегодно Россия выделяет 27 миллиардов рублей (9,76 миллиардов гривен) на пенсии для жителей ОРДЛО.

Задержки зарплат на оккупированных территориях Донбасса уже стали привычным делом. Но сейчас к ним прибавились и проблемы с выплатой российских пенсий.

“В среднем там по 4 месяца не выплачивается зарплата, у кого-то и больше. Каждый год на пенсии в ОРДЛО Россия выделяет 27 млрд рублей. А для России сейчас материальный вопрос становится чувствительным, она будет сокращать свои расходы на содержание “Л/ДНР”. Это создает предпосылки для того, чтобы она захотела решить вопрос. А вот как это – тут разные башни в Кремле видят разные решения. Не все они для Украины благоприятные”, – подытожил Гармаш.

Как ранее сообщал PоlitUA, Леонид Кравчук предложил создать на Донбассе свободную экономическую зону.