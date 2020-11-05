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По делу терактов в Вене задержали нескольких россиян

Всего были задержаны 14 человек.

По делу террористических актов в Вене задержаны 14 человек. Среди них есть граждане России.

Об этом со ссылкой на на главу полиции столицы Австрии Герхарда Пюрстля сообщило издание Die Presse. По их информации, некоторые задержанные имеют гражданство других стран, среди которых Бангладеш, Македония, Турция и Россия.

Кроме того, министр внутренних дел страны Карл Нехаммер сообщил, что всем задержанным по делу о теракте от 18 до 28 лет. Все они имеют миграционное прошлое, а некоторые не являются гражданами Австрии.

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Он также заявил, что пока подтверждается версия о том, что террорист действовал в одиночку. Министр также рассказал, как подозреваемый пытался купить боеприпасы в Словакии, о чем словацкие спецслужбы предупреждали Австрию. Тем не менее, эта информация была проигнорирована, поскольку в общении спецслужб, по мнению Нехаммера, “явно что-то пошло не так”.

Как ранее сообщал PolitUA, вечером 2 ноября в Вене произошел ряд терактов в разных местах города. В результате погибли семь человек, всего пострадало не менее пятнадцати.

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