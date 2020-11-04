“Они постоянно боятся”: вышла книга посла Германии в России

В Германии вышла книга “Russlands Weg. Als Botschafter in Moskau” (“Путь России. Глазами посла в Москве”). Ее автором является Рюдигер фон Фрич, посол Германии в Российской Федерации.

Как пишет DW в рецензии на книгу, фон Фрич прибыл послом в Москву в очень трагический год для российско-европейских отношений – в марте 2014 года. “У меня даже не было никакой возможности познакомиться со страной поближе, завязать личные отношения. Это была конфронтация с самого начала”, – так фон Фрич описывает свои первые впечатления после прилета в Москву – всего пять дней спустя после аннексии Крыма.

На самом же деле, для барона Рюдигера фон Фрич-Зеерхаузена Россия не была ни незнакомой, ни чужой страной. Он – потомок старого дворянского рода, выходец из балтийских немцев, которые жили в Российской империи. А бабушка автора и вовсе закончила школу в Москве в 1916 году.

“Читатель, мало знакомый с Россией, найдет в книге увлекательно рассказанные ключевые фрагменты российской истории – те из них, которые помогают понять Россию сегодняшнюю. Бывший немецкий посол пишет о личных симпатиях к России, но находит возможность высказаться недвусмысленно и прямо о ее, по его мнению, основных “болевых точках”, – сообщают журналисты.

Так, Советский Союз фон Фрич называет “последним колониальным государством”. И пишет о “веймарском синдроме” (тоске по империи) который, по его мнению, движет не только лично Путиным, но и многими простыми людьми в России.

Чтобы понять современную Россию, уверен экс-посол, следует знать о ее главном парадоксе: “Самая большая, самая богатая полезными ископаемыми страна на планете, могущественная и агрессивная – когда теоретически, когда реально, – живет в постоянном страхе, что ей угрожают и ее притесняют”.

Главные мифы Кремля

“Что делает вышедшую книгу особенно ценной, так это поразительная открытость, с которой бывший посол ФРГ проливает свет на секреты дипломатической кухни и пересказывает вербальные стычки с российскими визави в годы работы в Москве. После слов об аннексии Крыма замглавы МИДа РФ Владимир Титов, со слов фон Фрича, “возмущенно посмотрел и перебил” его, сказав, что “правильнее называть ее интеграцией”, а на замечание, что действия России подорвали доверие, только переспросил: “Подрыв доверия?!” По словам Титова, это страны Запада подорвали доверие России, нарушив обещание не расширять НАТО на восток и не размещать войска НАТО на территории бывшей ГДР”, – говорится в рецензии.

Уже в другой части своей книги фон Фрич подробно объясняет, что никаких обещаний подобного рода от НАТО в целом или Германии в частности никогда не было и быть не могло. Ведь летом 1990 года, когда шли переговоры, которые привели к воссоединению Германии, блок Варшавского договора еще даже не распался. Поэтому подобные обещания были бы абсурдом, уверен бывший немецкий посол.

И вообще, тем, кто жалуется, что НАТО приблизился к России, хотя он, уверен фон Фрич, только отреагировал на легитимные просьбы европейских государств, экс-посол советует задуматься над тем, что российские военные, вопреки желанию европейских государств, до сих пор находятся на их территории: в Грузии, Молдавии, а также в Украине.

Немалое внимание в книге уделено развенчанию главных мифов российской пропаганды, особенно связанной с Крымом и его аннексией. Фон Ритч констатирует, что в России вообще намного выше ценится не закон, а “чувство справедливости”, и Москва считает свое решение отобрать у Украины Крым именно “справедливым”. Вот только по международному закону это – аннексия, и никак иначе.

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