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Провокации и нарушения: итоги ста дней перемирия на Донбассе

Количество обстрелов снизилось в пять раз.

По итогам первых ста дней перемирия на Донбассе число обстрелов со стороны террористов снизилось более чем в пять раз. Потери украинской стороны также существенно сократились.

Об этом на брифинге заявил заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь. Он подчеркнул, что года полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое было объявлено 27 июля 2020 года, все равно не является абсолютным, так как провокационные обстрелы продолжаются почти ежедневно.

“С 27 июля и до настоящего времени зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала более чем в 5 раз меньше”, – отметил Бондарь.

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Всего с начала года по состоянию на 1 ноября на Донбассе зафиксировано 2 360 обстрелов. В 814 из них использовалось вооружение, запрещенное минского договоренностями. Боевые потери Объединенных Сил составили 405 военнослужащих: безвозвратные – 49, санитарные – 356. С начала перемирия в результате обстрелов погибли трое украинских военных.

Как ранее сообщал PolitUA, России для поддержания имиджа нужна эскалация конфликта на Донбассе.

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