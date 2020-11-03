Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения от российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна. Последний утверждал, что Украина якобы поставляет вооруженным силам Азербайджана “фосфорные бомбы”.

Публикация Андреасяна появилась на его странице в Instagram 1 ноября. Режиссер рассказал о знакомстве и давней дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что Киев продал бомбы “соседу” Армении.

Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось – это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Видимо, когда вы садитесь на эти “стулья”, то все становитесь гонд*нами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом.

Андреасян заявил, что “не может гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови” и подытожил свое заявление популярной пророссийской фразой “Крым – наш”.

Справка: Владимир Зеленский, задолго до президентства, снимался в фильме Андреасяна “Служебный роман. Наше время”, премьера которого состоялась в 2011 году.

Владимир Зеленский в свою очередь опубликовал ответ на своем официальном telegram-канале.

“Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но… Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо”, – подчеркнул глава государства.

Где же ты был, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты тогда сказал против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я всегда за справедливый мир.

Справка: фосфорные боеприпасы – тип зажигательных боеприпасов, снаряжённых белым фосфором или смесями на его основе. Запрещены к применению рядом международных договоров и конвенций. Известно, что в 2016 году белый фосфор использовался российскими войсками в ходе вторжения в Сирию, что привело к массовым жертвам среди мирного населения. При этом кремлевские СМИ регулярно разгоняют фейки об использовании фосфорных боеприпасов вооруженными силами Украины на Донбассе.

Как ранее сообщал PolitUA, скандал с КСУ может открыть для Зеленского дорогу к авторитаризму.