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“Понимаю, Сарик”: Зеленский припомнил армянскому другу его поддержку оккупации Донбасса и Крыма

Украинского президента обвинили в “продаже фосфорных бомб”.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения от российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна. Последний утверждал, что Украина якобы поставляет вооруженным силам Азербайджана “фосфорные бомбы”.

Публикация Андреасяна появилась на его странице в Instagram 1 ноября. Режиссер рассказал о знакомстве и давней дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что Киев продал бомбы “соседу” Армении.

Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось – это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними.

Видимо, когда вы садитесь на эти “стулья”, то все становитесь гонд*нами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом.

Андреасян заявил, что “не может гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови” и подытожил свое заявление популярной пророссийской фразой “Крым – наш”.

  • Справка: Владимир Зеленский, задолго до президентства, снимался в фильме Андреасяна “Служебный роман. Наше время”, премьера которого состоялась в 2011 году.

Владимир Зеленский в свою очередь опубликовал ответ на своем официальном telegram-канале.

“Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но… Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо”, – подчеркнул глава государства.

Где же ты был, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты тогда сказал против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я всегда за справедливый мир.

  • Справка: фосфорные боеприпасы – тип зажигательных боеприпасов, снаряжённых белым фосфором или смесями на его основе. Запрещены к применению рядом международных договоров и конвенций. Известно, что в 2016 году белый фосфор использовался российскими войсками в ходе вторжения в Сирию, что привело к массовым жертвам среди мирного населения. При этом кремлевские СМИ регулярно разгоняют фейки об использовании фосфорных боеприпасов вооруженными силами Украины на Донбассе.
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Вова, привет @zelenskiy_official ! Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу чтобы ты играл в моем фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм и ты максимально меня защищал, помню как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве и ты был всегда справедлив и честен, помню как был у тебя дома в гостях и твоя замечательная жена готовила нам чай, помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осёк ее и сказал «будь вежлива – это человек», помню как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей. Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось – это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе «будь вежлив – это человек», но видимо когда вы садитесь на эти «стулья», то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ. #армения #арцах #stopazerbaijansaggression #stopaliyevПубликация от Sarik Andreasyan (@sarik_andreasyan)

Как ранее сообщал PolitUA, скандал с КСУ может открыть для Зеленского дорогу к авторитаризму.

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