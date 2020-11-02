Исполняющим обязанности главного редактора “Комсомольской правды в Беларуси” стал сотрудник московской редакции КП, россиянин Александр Коц. И это при том, что только гражданин Беларуси может быть главным редактором белорусского издания – это прописано на законодательном уровне.

Об этом на своем telegram-канале Nachtingall написал эксперт-международник Игорь Соловей. По его мнению, это продолжение информационной оккупации Беларуси.

“Александр Коц – кадровый сотрудник российских спецслужб (ГРУ), работает под прикрытием военного корреспондента российской “Комсомольской правды”. Он освещал конфликты в Косово, Афганистане, Сирии, Украине, Ираке, Ливии, Египте и Нагорном Карабахе”, – напомнил Соловей.

Он также подчеркнул, что Коц внесен в “черный список” портала “Миротворец”. Вместе с другим корреспондентом КП Дмитрием Стешиным в 2014 году Коц активно писал о событиях в Украине, используя манипуляции и откровенную ложь.

“Кроме того, в 2006 году Александр Коц попытался установить государственный флаг России в Феодосии, после чего журналиста задержали украинские спецслужбы и он был вынужден покинуть Украину”, – подытожил Соловей.

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