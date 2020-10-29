Очереди из трупов и тотальная нехватка врачей: Россия захлебывается в пандемии коронавируса

Россию с новой силой накрыла пандемия коронавируса. И если в центре и столице страны все на первый взгляд в относительном порядке, то дальние регионы страдают от нехватки койкомест, лекарств и врачей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца; осторожно – 18+).

COVID-катастрофа

Свердловская область

В городе Серов (Свердловская область) образовалась настоящая “пробка” из покойников. В местный морг свозят тела погибших от коронавируса не только со всего города, но и из окрестных населенных пунктов. В результате холодильники переполнены, а трупы хранятся просто на полу в прихожей.

Новосибирская область

В Новосибирской области коридоры и даже лестничные площадки больниц уставлены дополнительными койками, но мест для всех пациентов с коронавирусом все равно не хватает. В результате часть больных вынуждены размещать в операционных, которые не являются инфекционными стационарами и не могут гарантировать эпидемическую безопасность.

Пенза

Губернатор Пензы был вынужден признать катастрофическое положение дел в регионе. Больницы переполнены, а врачи испытывают запредельную нагрузку – в разы перегружено первичное звено и особенно те, кто работает в “красной зоне”. Также в регионе острая нехватка кислорода в стационарах, где лежат тяжелые больные. Еще одной проблемой стала “Скорая помощь” – местные жители ждут врачей по несколько дней, а часто просто не могут дозвониться. В регионе массово увольняются врачи – к работе приходится привлекать врачей-пенсионеров и студентов медицинских колледжей.

Орловская область

В Орловской области осталось всего 34 COVID-койки на весь регион. Больницы отказываются принимать новых пациентов и зачастую просто перекрывает въезд шлагбаумом, не впуская на территорию автомобили “Скорой помощи”.

Ульяновская область

В Ульяновске (Ульяновская область РФ) острая нехватка медицинского персонала – на сто коек в инфекционных госпиталях приходится всего один медбрат. В “ковидные” больницы берут работать всех подряд на полставки. Но по факту работать там приходится по полторы смены кряду, за 19 рублей в час – но даже эти деньги пытаются отбирать с помощью разнообразных штрафов.

Воронеж

В Воронеже уровень заболеваемости начал стремительно расти еще в августе. Сейчас ситуация там катастрофическая: у больниц скапливаются очереди машин “Скорой помощи”, а ответа на вызов врача можно ждать целые сутки. В городских больницах закончились места и сейчас пациентов с коронавирусом пытаются распределить по госпиталям области.

Мурманск

В Мурманске ситуацию попытались спасти, экстренно построив специальный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Но оказалось, что он построен из особо горючих материалов и использовать его… просто нельзя, рассказала Наталья Селигерская из профсоюза “Альянс врачей”. Теперь эту спец-больницу разбирают, а оборудование пытаются распределить по другим госпиталям.

Кузбасс

На Кузбассе в городе Новосибирске местные морги тоже переполнены – это подтвердил даже Минздрав Кузбасса. А в российском городе Барнаул тела умерших больных приходится складывать в подвале госпиталя, так как в морге места просто не осталось.

Зауралье

На Зауралье врачи города Курган заявили об “огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса” в регионе и пытаются выпросить у Путина военных медиков в помощь, пока “народ не стал умирать у нас прямо на улицах”. Обращение к президенту подписали коллективы четырех местных больниц.

Авторы обращения обвиняют региональные власти в непринятии должных мер, замалчивании проблемы и существенном занижении статистики.

Что делает российская власть

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никакой “второй волны” коронавируса в России нет. По его словам, до некоторых регионов страны еще “не добралась первая”.

Кремль поручил выделить для решения ситуации десять миллиардов рублей… а заодно ввел новую уголовную статью за “распространение фейков о коронавирусе”, пытаясь сдержать массовую панику.

Также российское правительство решило, что куда важнее помогать зарубежным странам, чем спасать жизни россиян. В результате помощь в виде мобильных госпиталей, медикаментов и медицинских специалистов отправилась в Южную Осетию, Абхазию, Анголу и страны Африки.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине сейчас заполнена половина коек для пациентов, инфицированных коронавирусом.