Российская пропаганда продолжает поливать грязью убитого оппозиционера Бориса Немцова. В очередном кремлевском “документальном” фильме в его гибели попытались обвинить Службу Безопасности Украины.

Об этом в своем видеоблоге рассказывает российский оппозиционный политик, глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин. По его словам, авторы фильма “Немцов: смертельная любовь” изначально всеми силами старались слепить из Немцова крайне непривлекательный для зрителя образ: богач, олигарх из 90-х, роскошная жизнь, бесконечные любовницы… ну, а дальше ушли в конспирологию.

“Авторы “расследования” подводят зрителя к мысли, что Анна Дурицкая, подруга Бориса Немцова, которая сопровождала его перед покушением, это якобы агент иностранной разведки и соучастник убийства. Это и есть основная линия так называемого расследования. С помощью манипуляций и передергиваний зрителя убеждают в том, что российская власть не имеет отношения к убийству Немцова, а расправились с ним украинские спецслужбы, чтобы подставить Путина”, – поясняет Яшин.

По его словам, конспирология строится именно вокруг фигуры Дурицкой. Из нее лепят товарную разведчицу, которая по заданию Киева втерлась в доверие политика и помогла заманить его в ловушку. В качестве доказательства НТВ приводит несколько тезисов. Во-первых, украинское гражданство Дурицкой. Мол, если человек – гражданин Украины, то он по определению является агентом СБУ. Во-вторых, Дурицкую обвиняют в том, что после выстрелов в Немцова она осталась жива. Мол, убийца обязательно должен был убрать свидетеля. А раз не застрелил – значит она соучастница.

“Вся эта конспирология не стоит выеденного яйца. Анна Дурицкая не была никакой “тайной спутницей” Немцова. Все его окружение прекрасно знало эту девушку, она дружила с Борисом несколько лет. Он навещал ее в Киеве, она часто приезжала к нему в гости в Москву. Разумеется, после убийства Немцова Дурицкую сразу взяли под контроль следователи и почти трое суток она провела на допросе и других следственных действиях. Вы сами понимаете, с каким пристрастием следователи ее допрашивали”, – уточняет Яшин.

Разумеется, уверен оппозиционер, Кремлю очень хотелось доказать причастность СБУ к убийству Немцова через якобы украинскую наводчицу. Но никаких, даже минимальных зацепок, указывающих на связь Дурицкой с СБУ, найти не удалось. Именно поэтому руководитель следственной группы генерал Игорь Краснов не стал предъявлять никаких обвинений, заключать под стражу, а позже даже разрешил ей вылететь домой, в Киев.

“Подумайте, если бы Дурицкая представляла хотя бы минимальную ценость для следствия по такому громкому делу – отпустили бы ее в другую страну? Конечно, нет. Почему же Дурицкую не застрелили вместе с Немцовым? На самом деле, наемные убийцы обязательно убирают свидетелей только в кино. В реальной жизни преступники не горят желанием вешать на себя лишние трупы, а стреляют свидетелей только в крайних случаях”, – напоминает политик.

В целом же, считает он, версия о причастности к убийству Немцова украинских спецслужб вызывает недоумение. По версии НТВ получается, что российские силовики настолько непрофессиональны, что просто прозевали такую дерзкую акцию в самом центре Москвы, у стен Кремля. Но справедливости ради следует сказать, что Следственный комитет от такой версии быстро отказался. Это НТВ до сих пор плетет конспирологию про агентов СБУ.

“А вот следователи задержали и отправили за решетку офицеров батальона “Север”, который был сформирован в Чечне и фактически является личной гвардией Рамзана Кадырова под командованием его родственника Делимханова. Обвинение в убийстве в итоге было предъявлено лейтенанту Зауру Дадаеву, который на допросе подробно рассказал следователям, как следил за Немцовым и как он его убивал”, – напоминает Яшин.

“Именно у российской власти и лично у Путина был мотив избавиться от Немцова. Что бы они теперь ни говорили, до последнего дня своей жизни Борис оставался для них большой проблемой. Он проводил крупные акции протеста, резко и не стесняясь в выражениях критиковал Путина, добивался персональных санкций для его окружения и умел выигрывать выборы у “Единой России”. Немцов был политиком федерального масштаба с огромным опытом и ключевой фигурой в российской оппозиции. Он был личным и бесстрашным оппонентом Путина. И то, как Путин продолжает сводить с Борисом счеты с помощью своей обслуги на НТВ, говорит о масштабах личности участников этой трагедии. Немцов войдет в историю как человек, любивший Россию и отдавший за нее жизнь. А Путин останется персонажем, отравленным властью, мелочным и мстительным, который даже с покойниками сводит счеты и поливает грязью их могилы. Но грязь эта засохнет и отвалится, а фигура Немцова так и будет довлеть над этим человеком”, – подводит итог оппозиционер.

Как ранее сообщал PolitUA, российским разведчикам запретили иметь вид на жительство за рубежом.