На позапрошлой неделе состоялся очень успешный визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Важные двусторонние соглашения и конкретные договоренности, особенно в сфере военно-технического сотрудничества, очень не понравились России, геополитические позиции которой и без того серьезно слабнут.

Об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. По его словам, обиженные российские пропагандисты из “Московского комсомольца” написали статью с провокационным названием: “Крым – это Турция: зачем Эрдоган атакует Россию”.

“Текст пересыпан выдумками самих авторов, мол, лидер Турции считает Крым не украинским, и не российским, а турецким. Никаких его цитат или подтверждений таким заявлениям авторы, разумеется, не приводят (спойлер: Эрдоган такого не говорил)”, – пояснил Боднар.

Далее, рассказал дипломат, эти домыслы российского блогера-пропагандиста попали на полосу турецкого портала новостей HABERLER, где их дополнили своими комментариями, но суть осталась прежней: Крым якобы не российский и не украинский.Из турецкого издания российские байки перекочевали уже в украинское медиапространство под заголовками о том, что президент Турции якобы считает Крым “турецким”.

“А теперь проверка фактов. На самом деле, Реджеп Тайип Эрдоган публично подтвердил, что “Анкара не признает аннексию Крыма”.Ничего странного нет. Постоянные напоминания Турции, что Крым – украинский очень раздражает Кремль. Именно поэтому вражеские пропагандисты перекручивают реальность, выдумывают фейки и различными способами пытаются их запихать в украинское информационное пространство”, – подчеркнул чиновник.

“Советы нам всем очень простые: соблюдайте медиагигиену, думайте критически, ищите первоисточники и всегда задавайте себе вопрос: “кто и какие эмоции пытается вызвать таким заголовком?” И все у нас будет хорошо”, – подвел итог Боднар.

Анатомія одного фейку: як російські пропагандисти намагалися віддати Крим Туреччині. Позаминулого тижня відбувся дуже… Опубликовано Vasyl Bodnar Среда, 28 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия не прекращает тщетных попыток победить засуху в Крыму.