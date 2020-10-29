Зона «русского мира»

“Он не наш”: как российская пропаганда пыталась всучить Крым Турции

У кремлевских СМИ это почти получилось.

На позапрошлой неделе состоялся очень успешный визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Важные двусторонние соглашения и конкретные договоренности, особенно в сфере военно-технического сотрудничества, очень не понравились России, геополитические позиции которой и без того серьезно слабнут.

Об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. По его словам, обиженные российские пропагандисты из “Московского комсомольца” написали статью с провокационным названием: “Крым – это Турция: зачем Эрдоган атакует Россию”.

“Текст пересыпан выдумками самих авторов, мол, лидер Турции считает Крым не украинским, и не российским, а турецким. Никаких его цитат или подтверждений таким заявлениям авторы, разумеется, не приводят (спойлер: Эрдоган такого не говорил)”, – пояснил Боднар.

Далее, рассказал дипломат, эти домыслы российского блогера-пропагандиста попали на полосу турецкого портала новостей HABERLER, где их дополнили своими комментариями, но суть осталась прежней: Крым якобы не российский и не украинский.Из турецкого издания российские байки перекочевали уже в украинское медиапространство под заголовками о том, что президент Турции якобы считает Крым “турецким”.

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“А теперь проверка фактов. На самом деле, Реджеп Тайип Эрдоган публично подтвердил, что “Анкара не признает аннексию Крыма”.Ничего странного нет. Постоянные напоминания Турции, что Крым – украинский очень раздражает Кремль. Именно поэтому вражеские пропагандисты перекручивают реальность, выдумывают фейки и различными способами пытаются их запихать в украинское информационное пространство”, – подчеркнул чиновник.

“Советы нам всем очень простые: соблюдайте медиагигиену, думайте критически, ищите первоисточники и всегда задавайте себе вопрос: “кто и какие эмоции пытается вызвать таким заголовком?” И все у нас будет хорошо”, – подвел итог Боднар.

Анатомія одного фейку: як російські пропагандисти намагалися віддати Крим Туреччині.

Позаминулого тижня відбувся дуже…

Опубликовано Vasyl Bodnar Среда, 28 октября 2020 г.

 

Как ранее сообщал PolitUA, Россия не прекращает тщетных попыток победить засуху в Крыму.

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