Семья руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла владеет недвижимостью на общую сумму в 225 миллионов рублей. Это примерно 80 миллионов гривен.

Об этом сообщил Telegram-канал “Проект”. По их информации, одну из семи квартир Кириллу подарил бизнесмен Александр Димитриевич – она находится в Санкт-Петербурге возле Мариинского театра и оценивается примерно в 42 миллиона рублей (15,4 миллиона гривен).

В том же доме, по адресу набережная Крюкова канала 7/2, у семьи патриарха Кирилла есть и доля в нежилом помещении. Кроме того, патриарх владеет еще двумя квартирами в Петербурге и четырьмя в Москве – три из них находятся в центре российской столицы и одна на северо-западе в элитном ЖК. Также ему принадлежит частный дом в Подмосковье.

Две из этих квартир были записаны непосредственно на патриарха Кирилла. Однако сейчас официальный собственник у них отсутствует.