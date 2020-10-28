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Back in the USSR: российским разведчикам запретили иметь вид на жительство за рубежом

Законопроект успешно приняла Госдума.

Российская Госдума приняла законопроект, который запрещает всем сотрудникам Федеральной службы безопасности, а также Службы внешней разведки иметь вид на жительство за рубежом. Исключением являются случаи, когда это – служебная необходимость.

Об этом сообщило издание ТАСС. По их информации, запрет будет распространяться на военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, а также на сотрудников органов внешней разведки РФ.

“Вводится запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности”, – сказано в документе.

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Отметим, что в рамках реализации новых положений конституции законопроект в Госдуму внес российский лидер Владимир Путин. Сейчас же в российских законах “О Федеральной службе безопасности” и “О внешней разведке” прописан лишь запрет на гражданство (подданство) иностранного государства.

Как ранее сообщал PolitUA, США обвинили российских хакеров в попытке сорвать американские президентские выборы.

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